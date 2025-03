Arias, do Fluminense, tenta encerrar ‘jejum’ pela Colômbia

Vivendo fase espetacular pelo Fluminense, o meia-atacante Jhon Arias tem um jejum para encerrar pela seleção da Colômbia. Um dos convocados para os próximos jogos pelas Eliminatórias – incluindo um contra o Brasil -, o jogador não participa de gols há dez partidas pelos Cafeteros.

O craque, afinal, só participou de um gol na atual edição das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Foi em uma assistência para o gol único da vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela, pela rodada inaugural, já no longínquo setembro de 2023. Borré, atacante do Inter, foi o autor do tento no jogo em questão.

Desde então, Arias participou de quatro gols, anotando três e contribuindo com uma assistência. Seus tentos, porém, foram em amistosos pela Colômbia antes da última Copa América, realizada em 2024. Ele marcou contra Romênia, Estados Unidos e Bolívia.

Arias vive jejum pela Colômbia

Já sua última assistência foi na segunda rodada do torneio continental, em vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica. Assim, sua sequência sem participações em gols começou no jogo seguinte, exatamente contra o Brasil, também pela Copa América. A Seleção Brasileira, aliás, é a próxima adversária da Colômbia, na próxima quinta (20), no Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 13ª rodada.

Os colombianos foram até a final da Copa, mas perderam na decisão para a Argentina por 1 a 0 (na prorrogação). Lá se vão, então, dez partidas sem participações em gols para Arias, sendo quatro pela própria Copa América e seis pelas Eliminatórias.

A Colômbia vem na frente do Brasil, na quarta posição, com 19 pontos, um a mais que a Canarinho. Posteriormente, o time de Jhon Arias e companhia enfrenta o Paraguai, no dia 25, em Barranquilla.

