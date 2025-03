TJD se manifesta após acusação do Internacional de favorecimento ao Grêmio

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD/RS) emitiu nota nesta quinta-feira (13) com o objetivo de se posicionar contra protesto do Internacional. Assim, o presidente da instituição jurídica, Ayrton Ruschel, assinou o comunicado e manifestou sua defesa ao órgão com a argumentação de respeito à Constituição Brasileira. O mandatário também expôs a consideração à opinião contrária do Colorado.

Veja nota completa do TJD

Fazemos referência aos comentários, notas e publicações, atinentes a recentes decisões do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul.

Primeiramente, cumpre-nos repisar que todas as deliberações emanadas deste Tribunal são com base na Constituição Federal e no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Se na Carta Magna estão as peças basilares do bom Direito, no CBJD estão as leis esportivas, regulando prazos, atividades, competências, impedimentos, permissões, etc.

Desta forma, respeitando a liberdade de expressão, princípio basilar de um Estado Democrático de Direito, não temos dificuldade em conviver com o contraditório, bem como a discordância de opinião, respeitado os limites de urbanidade que devem nortear as relações. Já seus possíveis excessos, se houver, devem ser examinados no foro adequado.

Portanto, reitera essa Presidência, publicamente, confiança e solidariedade aos 43 auditores que compõem este Tribunal, os quais possuem reconhecido saber jurídico e conduta ilibada, expressando pessoalmente sua admiração pela excelência do trabalho apresentado até a presente data.

Por último, é importante ressaltar que não podemos perder de vista que os principais atores das competições por nós examinadas são os atletas, os clubes e, por extensão, seus torcedores.

No momento que importante competição se encaminha para seu desiderato, continuaremos mantendo a serenidade e motivando-nos a continuar buscando atingir a sempre almejada Justiça.

Protesto do Internacional

A movimentação do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul foi para responder à acusação do Inter de falta de isonomia. Afinal, o clube alega favorecimento da instituição jurídica ao aceitar o pedido do arquirrival pela remarcação do julgamento de personagens do Grêmio. No caso, o técnico Gustavo Quinteros e o zagueiro Jemerson. Três dirigentes do Imortal também são acusados de irregularidades: o presidente Alberto Guerra, o vice Alexandre Rossato e o diretor do Departamento de Futebol Cesar, Augusto Peixoto.

André Silva da Cruz, relator do processo, sugeriu esta sexta-feira (14) como nova data da sessão. Ou seja, Quinteros e Jemerson ainda poderiam cumprir punição antes da final do Campeonato Gaúcho. Contudo, em segundo despacho, Marcelo Azambuja decide por adiar para após a decisão do Estadual.

Assim, o Internacional cita um suposto favorecimento ao Grêmio pelo fato de Azambuja ser um conselheiro ativo do Tricolor. Devido a este cenário, o Colorado ameaça boicotar futuras sessões. O clube promete não participar de eventuais audiências do TJD/RS enquanto houver a participação de conselheiros ativos nos julgamentos.

Gre-Nal decisivo

Internacional e Grêmio decidem o Campeonato Gaúcho, às 16h, no Beira-Rio, no próximo domingo (16). O Colorado tem a semana livre, além da vantagem de assegurar o título do Estadual com até uma derrota por um gol de diferença. Isso porque venceu o jogo de ida por 2 a 0, na Arena, no último sábado (8).

