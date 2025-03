Atlético-MG desiste de emprestar Palacios ao Vasco

A negociação envolvendo a ida do ponta Brahian Palacios do Atlético-MG ao Vasco por empréstimo caiu por terra. O Galo desistiu de ceder o colombiano após vender o também ponta Alisson ao Shakhtar Donetsk (UCR). Tal transferência se fez oficial na última segunda-feira (10).

Dessa forma, o clube atleticano, que tinha acordo para emprestar o jogador ao Cruz-Maltino, opta por segurá-lo em seu elenco, segundo informações do jornalista Venê Casagrande, do “SBT”, nesta quinta-feira (13). O Vasco iria pagar 300 mil euros (aproximadamente R$ 1,9 milhão no câmbio atual) pelo empréstimo do jogador, que não angaria espaço no plantel atleticano.

Contratado em 2024 junto ao Atlético Nacional (COL), Palacios fez 26 jogos no ano de sua chegada, marcando dois gols e contribuindo com quatro assistências. Em 2025, porém, o atleta perdeu espaço, atuando apenas em três partidas até o momento. A última vez que entrou em campo, aliás, foi na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, quando atuou os 45 minutos finais do clássico no Mineirão.

Agora, o Vasco segue com quatro jogadores para o setor: Adson, que está se recuperando de lesão; Benjamin Garré, recém-contratado; Rayan, centroavante de origem; e Maxi Dominguez, que também pode ser utilizado no meio-campo. O Galo, por sua vez, possui Gustavo Scarpa e Júnior Santos para o lado direito de ataque.

A equipe está prestes a conquistar o hexacampeonato mineiro após golear o América no jogo de ida da final por 4 a 0. A decisão será no sábado (15), também no Mineirão, onde o Galo pode, então, sagrar-se hexa. Seria o 50º título do Atlético, maior campeão disparado.

