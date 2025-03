Guilherme termina Paulistão em baixa e vê titularidade ameaçada no Santos

Um dos destaques do Santos desde a temporada passada, o atacante Guilherme caiu de rendimento na reta final do Campeonato Paulista. O jogador é o artilheiro do Estadual até o momento com dez gols marcados, mas não conseguiu mostrar seu poder de decisão no mata-mata e pode ver sua titularidade, que era praticamente garantida, ficar ameaçada.

Guilherme é o único jogador do elenco santista que disputou as 14 partidas da temporada. Contudo, apesar de ser o artilheiro do Paulistão, o atacante terminou o campeonato em baixa. Isso porque ele passou os últimos três jogos, sendo dois deles no mata-mata (contra RB Bragantino e Corinthians) sem balançar as redes.

Por conta de atuações abaixo, o atacante começou a ser contestado por uma parte da torcida. O jogador era uma das grandes esperanças dos adeptos do Peixe no mata-mata ao lado de Neymar. A dupla foi responsável pela arrancada da equipe na fase de grupos, liderando as participações em gols da equipe. Dificilmente o Santos balançava as redes sem que a bola não passasse por um destes dois atletas.

Agora, com o desempenho abaixo nos momentos decisivos, Guilherme pode ver sua titularidade ameaçada pelos reforços. Afinal, o Santos trouxe bons nomes para o setor ofensivo, como Gabriel Veron, Álvaro Barreal e Benjamín Rollheiser. Este último vem chamando a atenção da torcida e da comissão técnica e espera-se que ele vire titular em breve da equipe.

Assim, com mais opções no sistema ofensivo, Pedro Caixinha pode fazer alterações no time titular visando à estreia no Brasileirão. Agora, o papel de Guilherme é se manter nos 11 iniciais do Peixe.

