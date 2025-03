Wesley quebra longo jejum em vitória do Flamengo

Convocado para a Seleção Brasileira, Wesley chamou atenção por sua capacidade de velocidade e construção para o ataque. No entanto, pela função em campo, não é um jogador que costuma balançar as redes pelo Flamengo. Na última quarta-feira (12), o jovem iniciou a vitória por 2 a 1 do Rubro-Negro sobre o Fluminense, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca e quebrou um jejum de mais de 1 ano sem comemorar um gol.

Na temporada, Wesley se firmou como titular do Flamengo. Foram 51 jogos, sendo 35 como titular. Mesmo com a sua regularidade, ele passou em branco e anotou duas assistências. Em 2023, ano em que começou sua trajetória para o profissional, ele foi mais acertivo. Naquela temporada, ele marcou dois gols. O último aconteceu na vitória sobre o Atlético por 2 a 1, no Independência, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A data da partida foi 29 de julho de 2023. Ou seja, de lá para cá foi quase completou dois anos sem comemorar um gol.

Em 2025, Wesley já acumula oito jogos, com uma assistência e um gol. Será um lateral-artilheiro? Com a boa fase, ele foi convocado para Seleção Brasileira. Ele ficará à disposição do técnico Dorival Júnior para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

“Não mudou nada o tratamento com ele. Eu não vou para a Seleção, quem vai é ele, vai ser com o treinador. O trabalho defensivo é específico da posição, não só com ele, mas com todos. Por ele ser rápido, às vezes confia muito na velocidade. Mas ele pode melhorar o posicionamento quer melhorar. Para mim esse é o diferencial dele”, disse Filipe Luís.

Wesley busca mais um título

Com a vantagem e Wesley “voando”, o Flamengo é campeão carioca em caso de empate ou nova vitória. A decisão será no domingo, no Maracanã, às 16h. O Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa do título para os pênaltis, ou por dois ou mais gols de diferença para ser campeão no tempo normal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.