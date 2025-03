??rbitro justifica expulsão de Freytes, do Fluminense, em clássico

O árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) justificou na súmula a expulsão do zagueiro Juan Freytes, do Fluminense, durante o clássico da última quarta-feira (12) contra o Flamengo. O argentino, que sequer foi utilizado pelo técnico Mano Menezes, recebeu cartão vermelho após o término da partida.

Segundo o árbitro, Freytes abandonou o campo de jogo sem permissão e se dirigiu a Luiz Araújo, do Fla, de maneira hostil e com o dedo em riste no rosto do adversário. Elino relata, então, que o zagueiro tricolor tentou golpear o atleta rival utilizando o antebraço. Ainda segundo a súmula, Elino recebeu o relato do quinto árbitro, Daniel do Espírito Santo Parro.

“Abandonar intencionalmente o campo de jogo sem a permissão do árbitro. Após o término da partida, expulsei o Sr. Juan Pablo Freyte (sic) (número 22) por entrar em campo de jogo e se dirigir ao seu adversário, Sr. Luiz Araújo G. Neto (número 07) de maneira hostil, com o dedo em riste no rosto do mesmo e golpear este atleta, com o seu antebraço, na altura do pescoço. Cabe ressaltar que fui avisado pelo quinto árbitro, Sr. Daniel do Espírito Santo Parro sobre o fato, tomei a iniciativa de ir a ara (sic) para confirmar o ocorrido, pois o atleta estava de colete, impossibilitando a visualização de seu número. Logo após ter ido à ara (sic), comuniquei minha decisão ao capitão da equipe do Fluminense, Sr. Thiago Emiliano da Silva, de número 03, pois o atleta expulso já estava em seu vestiário”, diz o relato.

Fluminense x Flamengo foi quente

O jogo foi bastante quente no Maracanã. Afinal, foram oito cartões amarelos no clássico. Sete deles foram para atletas do Fluminense, enquanto o outro foi para Nicolás de La Cruz, do Flamengo. Cano, Canobbio, Guga, Martinelli e Keno receberam a sanção em campo, enquanto Samuel Xavier e Vitor Eudes receberam do lado de fora. Sidnei Lobo, auxiliar de Mano Menezes, recebeu o cartão vermelho.

Com a derrota por 2 a 1, o Fluminense precisará vencer o duelo pelo placar mínimo para levar a decisão para os pênaltis. Se ganhar por dois ou mais de diferença, conquista o título Carioca. A partida é no domingo (16), às 16h (de Brasília), também no Maracanã.

