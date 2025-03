Sem Neymar, Pedro Caixinha comanda treino e faz testes no Santos

Tomás Rincón foi testado como titular do Santos no treino desta quinta - (crédito: - Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Eliminado do Campeonato Paulista, o Santos segue sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 30, contra o Vasco, em São Januário. Nesta quinta-feira (13), o plantel trabalhou durante a manhã, no CT Rei Pelé. Os jogadores iniciaram as atividade com a parte física. Em seguida, o técnico Pedro Caixinha fez um trabalho tático.

O treinador aproveitou o período sem jogos para realizar testes na equipe. Apesar de manter a base que terminou o Paulistão, Pedro Caixinha colocou Tomás Rincón e Benjamín Rollheiser como titulares na atividade.

Neymar seguiu fora das atividades, ficando na fisioterapia por conta do desconforto na coxa esquerda que o tirou da semifinal do Estadual contra o Corinthians. Assim, o camisa 10 tem trabalhado no contraturno dos treinos do Peixe.

O treinador chamou alguns atletas do sub-20 que estiveram na goleada sobre o Botafogo por 4 a 1, na última quarta-feira (12). Participaram do treinamento o meia Bernardo e os atacantes Mateus Xavier e Robinho Jr.

Por outro lado, o lateral-direito Aderlan e o volante Hyan seguem em transição física para o gramado. A dupla já faz contato com bola, contudo não está liberada para treinar com os demais atletas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.