Ronaldinho Gaúcho será atração em famoso evento beneficente

Ronaldinho Gaúcho é o primeiro convidado confirmado para a edição especial do "Jogo das Estrelas do Zico" no Japão - (crédito: Foto: Divulgação/FWC26Miami)

Ronaldinho Gaúcho participará do emblemático “Jogo das Estrelas do Zico”, com edição no Japão. A comprovação da presença do “Bruxo” ocorreu durante a cerimônia de arrecadação e doação de fundos destinada ao Unicef, na última quarta-feira (12). Júnior Coimbra, filho do Galinho e organizador do evento, foi o responsável pelo anúncio.

“O primeiro nome confirmado é o Ronaldinho Gaúcho. A gente vai ter um time de ex-jogadores brasileiros e estrangeiros, muitos que fizeram história no Japão. Do outro lado, ex-jogadores japoneses, não só do Kashima, mas da seleção japonesa. Estamos muito felizes e muito gratos de, logo depois da 20ª edição, fazer um jogo no Japão”, detalhou o filho de Zico.

O jogo beneficente contará com uma edição especial marcada para o dia 27 de julho, na cidade de Hiroshima. O evento, aliás, será uma das práticas de celebração dos 80 anos da reconstrução da cidade após ser alvo de uma bomba atômica.

“Já estávamos há anos tentando fazer o Jogo das Estrelas no Japão, nossa segunda casa, para expandir e fazer uma coisa forte também fora do Brasil. Aí veio a pandemia e não conseguimos. Agora, neste momento especial para os japoneses, que farão uma série de eventos pelos 80 anos, queriam muito fazer um jogo, e foi um casamento perfeito. Será um modelo um pouco diferente do daqui, mas faremos o máximo para que seja o mais parecido. Será nosso primeiro jogo internacional e estamos muito ansiosos”, expôs Júnior Coimbra.

Além desta partida solidária especial em Hiroshima, houve a confirmação da 21ª edição do “Jogo das Estrelas do Zico”, no Maracanã, no dia 27 de dezembro.

Reedição de chuteira de Ronaldinho Gaúcho esgota rapidamente

A Nike decidiu produzir um modelo em homenagem à chuteira utilizada pelo Bruxo nos anos 2000. A escolha da fornecedora de material esportivo mostrou-se correta, já que as unidades da ‘Nike Total 90’ esgotaram em poucos minutos depois que estavam disponíveis para venda.

O novo design dispensa os pinos originais e incorpora uma sola de borracha. Porém, ele mantém o cabedal acolchoado e os cadarços assimétricos. O valor do “Total 90” não assustou e, assim, esgotou rapidamente. Quem levou a chuteira teve que desembolsar cerca de 109,99 euros, ou seja, algo em torno de R$ 700. Porém, esse valor foi para quem comprou antes de esgotar. Na revenda, a chuteira estava em torno de 240 euros, aproximadamente R$ 1.500.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.