??dolo do Flamengo, Diego Ribas se arrisca em nova profissão

Diego ainda afirmou que é preciso assumir a responsabilidade caso haja a traição e não se esconder atrás de desculpas. Bruninha finaliza o vídeo falando que, se houver arrependimento genuíno, “vale a pena, sim, perdoar”. Por outro lado, o ex-jogador lembra que “perdão não é esquecimento”.

Outros temas

Nos outros três vídeos já publicados pelo casal, eles abortaram os temas: tempo de qualidade, influência de amizades e o casamento em si, no episódio de estreia.

Sobre as amizades, Diego levantou o seguinte questionamento: “Qual é o tipo de grupo que você tem frequentado no seu WhatsApp? Qual é o conteúdo que tem lá? O que você recebe pelo direct?”. Por fim, ele terminou a mensagem afirmando que as boas amizades são aquelas que apoiam o casamento.

Já no assunto tempo de qualidade, o ex-jogador afirmou a importância de “ser intencional” neste caso. “Coloque essa atividade na agenda. Ter um tempo de qualidade com seu parceiro ou parceira vai ajustar aqueles pontinhos, verbalizar aquilo que aconteceu na semana, as dores, a alegrias. E isso só o olho no olho conquista”, aconselhou Bruninha.