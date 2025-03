Fluminense divulga informações sobre ingressos para final

Confira informações sobre ingressos para a torcida do Fluminense para final do Carioca - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (13) informações sobre a venda de ingressos para o segundo jogo da final do Carioca contra o Flamengo, que ocorrerá no domingo (16). Segundo o clube tricolor, a venda inicia na manhã desta sexta-feira (14), às 10h (de Brasília).

O Flu revelou também acordo firmado com o Fla, detentor do mando do campo, visando maiores descontos para sua torcida. Assim, todos os sócios do Fluminense terão 60% de desconto em todos os setores, excluindo o Maracanã Mais.

A venda online para sócios ocorrerá através do site do Flu, enquanto os não-sócios deverão comprar o ingresso no site do Flamengo. A meia-entrada mais barata custa R$ 60 (setor sul), enquanto a mais cara é a do Maracanã Mais, custando R$ 387,50.

O setor leste superior tem preço de R$ 70 a meia, enquanto a inferior custa R$ 80. O Oeste, por sua vez, tem preço de R$ 100. O Fluminense também informou que é necessário que o portador do ingresso realize o cadastro da biometria facial.

Haverá também pontos de venda físicos. Nas Laranjeiras, por exemplo, será possível adquirir ingressos a partir do sábado (15), às 10h. A bilheteria do Maracanã, no entanto, não funcionará no domingo, dia do jogo.

Confira os valores

Setor Sul (torcida do Fluminense)

– Sócios: R$ 48

– Inteira – R$ 120

– Meia-entrada – R$ 60

Setor Leste Inferior (torcida mista)

– Sócios: R$ 64

– Inteira – R$ 160

– Meia-entrada – R$ 80

Setor Leste Superior (torcida mista)

– Sócios: R$ 56

– Inteira – R$ 140

– Meia-entrada – R$ 70

Oeste (torcida mista)

– Sócios: R$ 80

– Inteira – R$ 200

– Meia-entrada – R$ 100

Setor Maracanã Mais (torcida mista)*

– Inteira – R$ 700

– Meia-entrada – R$ 387,50

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)

*Em jogos com o mando de campo do Flamengo, é OBRIGATÓRIO assistir ao jogo sentado neste setor

E os pontos de venda físicos

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

– Sábado (15/03), das 10h às 17h

– Domingo (16/03), das 10h às 16h

Maracanã – Bilheteria 1

– Sábado (15/03), das 10h às 17h

NÃO HAVERÁ VENDA DE INGRESSOS NO MARACANÃ NO DOMINGO

Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

– Sábado (15/03), das 13h às 20h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

– Sábado (15/03), das 13h às 20h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Hélder Câmara, 5474 – Cachambi)

– Sábado (15/03), das 13h às 20h

Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 208)

– Sábado (15/03), das 13h às 20h

Todo torcedor que se dirigir à bilheteria deverá, obrigatoriamente, ter realizado o processo de biometria facial previamente.

