Palmeiras pode ter cinco jogadores convocados para Data-Fifa

O Palmeiras pode perder até cinco atletas na próxima Data Fifa, marcada para o período entre 17 e 25 de março. Até o momento, apenas o volante Richard Ríos, da Colômbia, e o atacante Estêvão, da Seleção Brasileira, entraram na lista de convocações. As demais listas sul-americanas serão divulgadas nas próximas horas.

O clube agora aguarda a definição da convocação do Uruguai, que pode fazer o elenco ter cinco convocados antes do jogo decisivo do Paulista.

Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres estão na pré-lista de 36 nomes da equipe de Marcelo Bielsa para as Eliminatórias, de acordo com o diário Ovación. A federação uruguaia, aliás, ainda não divulgou a relação final. Além deles, Gustavo Gómez provavelmente entraria na lista do Paraguai, mas machucou o joelho no treino de quarta-feira.

A partir da definição da lista do Uruguai, o Palmeiras vai finalizar a logística para ter todos os jogadores à disposição no dia 27, quinta-feira, quando visitará o Corinthians na segunda final do Paulista, na Neo Química Arena.

Os cinco jogadores fazem parte da equipe principal do Palmeiras neste Campeonato Paulista. Por isso, o clube trabalhará para tê-los em condições de jogo na decisão. Como há o intervalo de dois dias entre as partidas, a expectativa é de que Abel conte com todos no clássico.

