Alan Franco volta a treinar no São Paulo; Lucas Moura segue em tratamento

Alan Franco voltou a participar do treino com o elenco do São Paulo - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo voltou a treinar no CT da Barra Funda, nesta quinta-feira (13), de olho na estreia do Campeonato Brasileiro no dia 30, diante do Sport, no Morumbis. A novidade ficou pelo retorno de Alan Franco, que se recupera de um trauma no braço esquerdo. O zagueiro participou das atividades no campo um dia após ficar em tratamento na parte interna do centro de treinamento.

Assim, ele esteve em campo ao lado dos jogadores que ficaram mais tempo em campo na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, na última segunda. Jovens do sub-20 que estrearam no Brasileirão da categoria completaram o treino. Para este grupo, houve atividades focadas em mobilidade, core, força preventiva e ativação, além de fundamentos técnicos e aceleração e corrida.

Os demais atletas do elenco do São Paulo trabalharam em outro gramado, realizando exercícios de mobilidade e ativação, seguidos de um circuito de força explosiva. Dessa maneira, para finalizar, o técnico Luis Zubeldía comandou uma atividade com diferentes situações de ataque contra defesa. Além disso, o comandante tricolor promoveu um trabalho de finalizações e cruzamentos.

Lucas Moura não participou dos treinamentos. Afinal, ele se reapresentou na última quarta-feira com dores e ficou em tratamento. Já Rodriguinho fez atividades individuais no campo. O meia está em transição com a preparação física após sentir dores no joelho esquerdo.

Nesta sexta-feira (14), o São Paulo volta a treinar no CT da Barra Funda de olho no Campeonato Brasileiro.

