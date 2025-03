Braithwaite sente lesão, e Grêmio liga alerta para possíveis desfalques

O Grêmio passou a se preocupar com desfalques por lesões para o Gre-Nal que vai decidir o título do Campeonato Gaúcho, no próximo domingo (16). Isso porque os laterais João Pedro e Lucas Esteves já foram ausência do último compromisso da equipe, a vitória nos pênaltis sobre o Athletic, que assegurou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. A dupla apresentou problemas físicos depois do jogo de ida da decisão do Estadual e ficou de fora do embate com o Athletic, na última quarta-feira (12). A lista pode receber o acréscimo de Braithwaite.

O atacante marcou o gol de empate do Imortal diante do adversário mineiro e poucos minutos depois precisou ser substituído. Afinal, o dinamarquês reclamou, a princípio, de dores musculares na região da virilha. Assim, o técnico Gustavo Quinteros manteve o otimismo que tenha o jogador à disposição e fez um comparativo com o arquirrival.

“Esperamos que Braithwaite se recupere e precisamos recuperar bem todos os jogadores. Não temos tempo para trabalhar. No Inter, jogam há um ano todos juntos. Nós, todos os jogos, mudamos. Lesão, contratações, expulsões. Não temos tempo de trabalhar com todos”, detalhou o comandante.

“Esteves não estava bem, terminou o Gre-Nal e sentiu um desconforto. João Pedro terminou o Gre-Nal com um problema físico também”, acrescentou Quinteros.

A equipe que iniciou o duelo com o Athletic teve seis modificações em comparação ao Gre-Nal de ida da final do Campeonato Gaúcho. Inclusive, duas delas foram exatamente por questões musculares. Com João Pedro e Lucas Esteves indisponíveis, João Lucas e Luan Cândidos foram titulares na direita e esquerda, respectivamente.

Problemas defensivos ficaram evidentes em classificação do Grêmio

Mesmo com o avanço para a terceira fase da Copa do Brasil, o Imortal teve mais uma atuação negativa, situação à qual evidencia que o time ainda necessita de evolução. Uma das principais críticas, aliás, foram alguns erros defensivos tanto individuais como coletivos no aspecto tático, que acarretaram em três gols sofridos.

Na opinião de Quinteros, tal situação ocorre pelo pouco tempo para entrosar a equipe, principalmente para promover o entrosamento dos reforços. Até porque a maioria deles chegou à equipe durante as disputas do Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil.

“Teremos que corrigir situações na defesa, acomodar novos jogadores em um tempo que não tivemos. Vamos enfrentar uma equipe que vem jogando todas com os mesmos jogadores. Não é fácil. Chegaram dois volantes. Um lesionou e outro começou a jogar durante a competição. É difícil que a gente possa jogar muito bem contra um grande rival sem tempo de trabalho”, detalhou o treinador.

Apesar dos empecilhos, o comandante mostra-se confiante com o trabalho que realizou até o momento no Grêmio.

“Estou seguro que com o trabalho, que não teremos tempo agora, de que iremos resolver a parte defensiva. E que seremos uma equipe bem organizada defensivamente”, complementou o técnico.

Preparação para o Gre-Nal decisivo

Pela necessidade de dividir as atenções na semana com a Copa do Brasil, o Tricolor Gaúcho terá pouco tempo para realizar sua preparação visando ao jogo de volta da final do Gauchão. Quinteros indicou a maneira como vai tentar corrigir os erros do seu time.

“Buscaremos um trabalho tático na véspera da partida para jogarmos o Gre-Nal da melhor maneira, resolvendo as falhas que tivemos em cruzamentos e coberturas em profundidade. Movimentos que precisamos ter muito trabalho, com os mesmos jogadores”, concluiu o técnico.

O Imortal terá ainda que driblar desgaste pelo embate com o Athletic pela Copa do Brasil. Vale relembrar que o arquirrival venceu a partida de ida por 2 a 0. Ou seja, para superar esta desvantagem, o Grêmio precisa de um resultado positivo por três gols ou mais de diferença e confirmar o octa do Gauchão. O Gre-Nal que vai definir o título do Estadual ocorre no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

