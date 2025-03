Fluminense se manifesta sobre arbitragem de clássico

O Fluminense se manifestou na noite desta quinta-feira (13) acerca da polêmica arbitragem do clássico contra o Flamengo da última quarta (12), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca. Através das redes sociais, o clube afirmou que houve erros de critérios, reclamando também da expulsão do zagueiro Freytes após o apito final.

Afinal, segundo o clube, a justificativa do árbitro Yuri Elino Ferreira (RJ) para dar cartão vermelho ao argentino se encontra “distante da realidade”. Além disso, há uma terceira reclamação. É sobre Elino ter pedido calma a um atleta do Flamengo, como flagrado pelo dublador Gustavo Machado.

Por fim, o Fluminense pede “imparcialidade” ao árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ). Ele será o responsável por apitar o jogo decisivo de domingo (16), que valerá o troféu do Campeonato Carioca para uma das equipes.

Confira o comunicado do Fluminense

“O Fluminense FC, após ter acesso à súmula da partida realizada ontem pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, vem a público afirmar que, mesmo sem interferência direta no resultado da partida, a arbitragem cometeu graves erros ao aplicar critérios distintos em diversos lances do jogo, especialmente na aplicação de cartões.

Chama ainda mais atenção o relato na súmula para a expulsão do zagueiro Freytes, após o fim da partida, sob a justificativa de que o atleta teria “golpeado” o adversário Luiz Araújo com o antebraço, o que, como se pode concluir das imagens do episódio, se revela absolutamente distante da realidade. Aliás, chamou atenção também o fato de o árbitro pedir calma ao atleta do Flamengo para que ele não fosse expulso.

Esperamos que, no segundo jogo da final, o Sr. Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA e com experiência em muitos jogos decisivos, conduza a partida com imparcialidade e a aplicação uniforme das regras, como se espera em uma grande competição do futebol brasileiro.”

