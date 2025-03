São Paulo e Corinthians decidem a final da Supercopa Feminina no Morumbis

Com o clássico Majestoso na final da Supercopa Feminina, a CBF anunciou na tarde desta quinta-feira (13/3), que o Morumbis sediará o confronto entre São Paulo e Corinthians, no próximo sábado (15/3), às 16h. Por ter a melhor campanha do torneio, o tricolor paulista possui o mando de campo da partida. Outro duelo que veremos dentro das quatro linhas, será entre as brasilienses Kaká e Vic Albuquerque, conterrâneas e rivais no jogo.

A partida será disputada em jogo único, em caso de empate no tempo regulamentar, os times levam a decisão para as penalidades máximas. O confronto terá apenas a torcida dos donos da casa, por lei estabelecida para clássicos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) desde 2016.

Essa é a primeira vez que as são-paulinas disputam uma final da Supercopa Feminina. No caminho, eliminaram a equipe do Sport fora de casa por 4x0 e bateram o Flamengo na semifinal, por 1x0. Pelo lado corintiano, as alvinegras enfrentaram o time do Grêmio e venceram por 3x0. Na última fase, receberam o Cruzeiro e triunfaram sobre as Cabulosas por 1x0.

Tanto Kaká, quanto Vic Albuquerque foram importantes para a classificação das equipes para a final. Na vitória do São Paulo contra o Flamengo, a zagueira marcou o gol que carimbou a vaga tricolor na finalíssima. Em Itaquera, Vic Albuquerque foi a autora do gol que colocou As Brabas para disputarem a quarta final seguida.

Programe-se:

Supercopa Feminina - Final

São Paulo x Corinthians





Data e horário: 15/3 (sábado), Às 16h30

Local: Morumbis, em São Paulo

Transmissão: TV Globo e Sportv