Além de Fábio, Samuel Xavier também completa 200 jogos pelo Fluminense

Samuel Xavier em ação com a camisa do Fluminense no revés por 2 a 1 para o Flamengo - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Flamengo, o primeiro jogo da final do Carioca é marcante para dois jogadores do Fluminense. Além de Fábio, o lateral-direito Samuel Xavier, que entrou no segundo tempo, também alcançou uma marca importante pelo clube. O jogador completou 200 partidas com a camisa tricolor.

Vale lembrar que o atleta chegou ao clube em 2021 e logo se consolidou como titular da posição. Ele marcou seu nome na história do clube sendo decisivo no confronto com o Argentinos Juniors (ARG), pelas oitavas de final da Libertadores 2023.

Além disso, o lateral marcou o gol de empate em 1 a 1 no jogo de ida, em Buenos Aires, e repetiu o feito, ao abrir caminho para a vitória por 2 a 0 na volta, no Maracanã.

Nesse sentido, Samuel Xavier participou ainda das conquistas da Recopa Sul-Americana 2024 e do bicampeonato do Carioca e da Taça Guanabara 2022 e 2023. Em seus 200 jogos pelo Fluminense, ele soma sete gols e dez assistências.

O Fluminense, agora, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir o título no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã. No entanto, caso triunfe por um gol, terá que definir quem ficará com a taça nas penalidades máximas.

