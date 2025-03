Mirassol acerta contratação de Rafael Guanaes

O Mirassol já definiu o seu treinador para a estreia do Campeonato Brasileiro. O clube paulista fechou negócio com Rafael Guanaes, treinador de 43 anos, que chega após rápida passagem pelo Atlético Goianiense.

O Leão estava sem treinador desde o dia 21 de fevereiro, quando demitiu Eduardo Barroca, após queda de rendimento no Campeonato Paulista. O auxiliar técnico Ivan Baitello comandou a equipe nos jogos contra Palmeiras e Corinthians.

Será a primeira oportunidade de Guanaes em um clube da Série A. O treinador acumula passagens por Votuporanguense, Athletico Sub-23, Sampaio Corrêa, Novorizontino e Operário, além do Atlético Goianiense. Pelo Fantasma, fez o seu principal trabalho, com dois anos e uma disputa pelo acesso até as rodadas finais da última Série B.

Antes de chegar ao Mirassol, pelo Dragão, o treinador comandou a equipe em 13 partidas, com cinco vitórias, seis empates e duas derrotas.

