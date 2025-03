CBF detalha tabela do Brasileirão feminino; veja jogos do Real Brasília

Representante do DF no Brasileirão A1, Real Brasília estreia contra o Corinthians no Bezerrão - (crédito: Julio César Silva/Real Brasília)

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (13/3), a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Brasileirão Feminino A1. O campeonato começa em 22 de março, com 16 times em ação em busca do trono do Corinthians, atual pentacampeão nacional. O Distrito Federal está representado na elite pelo Real Brasília.

As partidas inaugurais da edição 2025 serão ambas no Rio Grande do Sul. Os primeiros confrontos são entre Juventude e América-MG, às 16h, em Bento Gonçalves, mesmo horário de Internacional e Bahia, em Porto Alegre. Já a estreia do Real Brasília será apenas em 24 de março, uma segunda-feira, quando o time recebe o Corinthians, às 19h, no Bezerrão. O duelo terá transmissão do SporTV.

As Leoas depois visitam o Sport, em Recife, e a Ferroviária, em Araraquara, antes de retornar para a capital, onde pega o Red Bull Bragantino. Já a última partida, na 15ª rodada, será fora de casa, contra o Fluminense, em meados de junho.

O Brasileirão A1 será disputado em 15 rodadas e todos os times se enfrentam no sistema de pontos corridos, com apenas uma partida entre cada. As oito equipes melhores classificadas ao fim da primeira fase avançam para as quartas de final, que terão confrontos em ida e volta até a final. Os dois jogos da grande decisão estão marcados para 7 e 14 de setembro.

Tabela Real Brasília

1ª rodada – segunda-feira (24/3), às 19h, no Bezerrão

Real Brasília x Corinthians

2ª rodada – quinta-feira (27/3), às 15h, na Ilha do Retiro (PE)

Sport x Real Brasília

3ª rodada – domingo (30/3), às 16h, na Arena Fonte Luminosa (SP)

Ferroviária x Real Brasília

4ª rodada – domingo (13/4), às 15h, no Bezerrão

Real Brasília x Red Bull Bragantino

5ª rodada – quarta-feira (16/4), às 18h, no Alberto Oliveira (BA)

Bahia x Real Brasília

6ª rodada – domingo (20/4), às 15h, no Bezerrão

Real Brasília x Juventude

7ª rodada – domingo (27/4), às 18h, na Arena Amazônia (AM)

Instituto 3B x Real Brasília

8ª rodada – quinta-feira (1/5), às 16h, no Sesc Protásio Alves (RS)

Internacional x Real Brasília

9ª rodada

Real Brasília x Cruzeiro

10ª rodada

Flamengo x Real Brasília

11ª rodada

Real Brasília x América-MG

12ª rodada

São Paulo x Real Brasília

13ª rodada

Real Brasília x Palmeiras

14ª rodada

Real Brasília x Grêmio

15ª rodada

Fluminense x Real Brasília