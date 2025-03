Flamengo vai à final da Libertadores Sub-20. Vai em busca do bi

Atual campeão, o Flamengo vai atrás do bicampeonato da Libertadores Sub-20. Na noite desta quinta-feira, 13/3, venceu os uruguaios do Danubio por 1 a 0 no duelo no Estádio Gunther Vogel, em Assunção, Paraguai, sede da competição. Daniel Sales fez o gol decisivo. Vitória justa para um time muito superior no primeiro tempo, quando saiu na frente e ainda perdeu várias outras chances de gol. Mas, na etapa final, o Danubio foi melhor. Contundo perdeu as oportunidades claras para empatar. Vale citar que na fase de grupos, o Mengo enfrentou o Danubio e venceu por 3 a 1.

Assim, o Flamengo, que também é o atual campeão mundial da categoria, decide o título neste domingo, 16/3, no Estádio Arsenio Erico, em Assunção. Será uma final brasileira. Afinal, o rival é o Palmeiras, que venceu o Belgrano na outra semifinal, também nesta quinta-feira.

Flamengo massacra, mas só faz um gol

O que se viu nos primeiros 25 minutos foi um massacre do Flamengo, que deu a sensação de que o gol sairia a qualquer momento. João Alves quase marcou aos três minutos. Aos sete, Pablo Lucio recebeu lançamento de Shola e, livre na área, ajeito. Mas bateu por cima. Era gol feito. O mesmo Pablo Lucio teve tudo para marcar em duas oportunidades. Além deles Felipe Teresa e Daniel Sales desperdiçaram chances. Tudo isso antes dos 20 minutos. Aos 22, veio o gol rubro-negro. O lateral-esquerdo Carbone chutou e a zaga rebateu. Contudo, a bola passou por toda a área e parou nos pés do lateral-direito Daniel Sales. Este bateu seco e rasteiro para fazer 1 a 0. O massacre seguiu: Shola e Teresa obrigaram o goleiro Martínez a fazer bela defesa.

Danubio melhor no segundo tempo

O Danubio voltou melhor no segundo tempo, aproveitando que o Flamengo voltou bem displicente. O time brasileiro passou a sofrer pressão, mas os uruguaios tinham dificuldade no arremate. Aos 37 minutos, os uruguaios tiveram tudo para empatar quando Pereira chutou, mas Lucas Furtado fez uma grande defesa parcial e, em seguida, abafou o chute de Mendaro. Enfim, garantindo o Flamengo em mais uma final.

FLAMENGO 1×0 DANUBIO-URU

Semifinal da Libertadores Sub-20

Data: 13/3/2025

Local: Estádio Gunther Vogel, Assunção (PAR)

FLAMENGO: Lucas Furtado; Daniel Sales, Da Mata (Felipe Vieira, Intervalo), Iago e Carbone; João Alves (Gustavo, 46’/2ºT) e Rayan Lucas; Shola e Pablo Lúcio (Joshua, 36’/2ºT); Felipe Tereza e Guilherme (Fabiano, 36’/2ºT). Técnico: Cléber dos Santos.

DANUBIO: Martinez; Lemos (Otaño, 33’/2ºT), Macchi e Cabrera (Rodríguez, 12’/2ºT); Germán, Llama (Sosa, 41’/2ºT), Diaz (Mendaro, 33/2ºT) e Arrue; Romero; Roldan e Batista Pereira (Bruno Pereira, 41’/2ºT). Técnico: Gustavo Bueno.

Gol: Daniel Sales, 22’1ºT (1-0)

Árbitro: Blas Romero (PAR)

Auxiliares: Julio Aranda e Nadia Weiler (PAR)

VAR: Carlos Benítez (PAR)

Cartões amarelos: Da Mata, Lucas Furtado, Felipe Vieira, Felipe Teresa, Pablo Lúcio, Shola (FLA); Lemos, Llama (DAN)

