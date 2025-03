Zé Roberto elogia Ana Medina e cita atletas do Brasília observadas

A potência do saque da jogadora do Brasília Vôlei é um dos pontos destacados por José Roberto Guimarães: "Tem mostrado um nível técnico muito bom" - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

Campinas (SP) — Nada passa despercebido pelo dono da prancheta da Seleção Brasileira feminina de vôlei há quase 22 anos. Único tricampeão olímpico do país, José Roberto Guimarães tem o olhar refinado e atento para o que existe de melhor nas quadras. Nenhuma das 12 equipes da Superliga estão fora do radar do treinador no novo ciclo. Nem mesmo o Brasília. Embora o representante do Distrito Federal lute contra o rebaixamento a duas rodadas do fim do principal torneio do país, existem talentos observados no ano de Liga das Nações e de Mundial. Por essa razão, o duelo da companhia brasiliense contra o Sesi Bauru, nesta sexta-feira (14/3), às 16h, em Taguatinga Norte, vale muito.

Gaúcha de Porto Alegre, a ponteira Ana Medina está na primeira temporada de Brasília. Adaptou-se rapidamente sob o comando do técnico Spencer Lee. Prova disso é o poder no saque. A jogadora de 24 anos é a segunda mais letal no fundamento, com 20 pontos — um a menos do que a canadense do Flamengo, Brie O'Reilly. "A Ana é uma jogadora que sempre observamos. Ela tem um potencial muito grande, não é uma jogadora alta (1,84m de altura), mas está fazendo uma Superliga excepcional. Tem mostrado nível técnico muito bom, tem sido um dos pontos de força do Brasília", analisou Zé Roberto ao Correio.

Há um trunfo para Ana Medina convencer o técnico da Seleção a convocá-la no ciclo até os Jogos de Los Angeles-2028: a versatilidade. Embora seja ponteira de origem, a camisa 8 do Brasília se destaca como oposta. Apesar de a equipe do DF ser impulsionada pelos saques da gaúcha, há outros valores individuais que chamam a atenção de Zé. "A Marina (Sioto) é outra jogadora importante em termos de levantamento. Tem feito boa Superliga. A Lívia (central), que saiu do Barueri, também está apresentando nível legal. Fico feliz de vê-la como está jogando. A Vitória, que no último jogo (contra o Fluminense) foi impressionante. Não passa despercebido, temos observado", destacou o treinador.

Disputada por 12 equipes, a Superliga premia com vaga nas quartas de final as oito melhores equipes e rebaixa as duas de pior campanha. De volta à elite do voleibol nacional nesta temporada, o Abel Moda de Brusque (SC) teve a queda matematicamente decretada após 19 derrotas em 20 partidas. Brasília e Pinheiros fogem da última e indesejada vaga contra a degola. As paulistanas têm três pontos a menos e enfrentam o Barueri, também nesta sexta, às 18h30. Portanto, Ana Medina e companhia dependem das próprias forças para escapar da queda à segunda divisão.

"Está difícil nesta reta final. O Brasília ainda tem dois jogos fortes contra Osasco e Bauru, mas dentro de casa. A gente torce para que ninguém caia. É difícil, mas alguém tem que cair", lamentou José Roberto Guimarães.

Agenda do Brasília

Sexta-feira (14/3)

16h Brasília x Sesi Bauru

Ginásio do Sesi Taguatinga

Ingressos: R$ 20 (meia-entrada) pelo site Ticket Fácil

Transmissão: SporTV2

21 de março

21h Brasília x Osasco

Ginásio do Sesi Taguatinga

Transmissão: Canal Vôlei Brasil (YouTube)

*O repórter viajou a convite do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)