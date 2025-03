Com hat-trick de Luiz Fernando, Athletico bate Guarany e avança na Copa do Brasil

Luiz Fernando marcou os três gols da vitória do Athletico - (crédito: Foto: José Tramontin/athletico.com.br)

O Athletico avançou para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Guarany de Bagé por 3 a 1, nesta quinta-feira (13), na Ligga Arena. Os três gols do Furacão, aliás, foram marcados pelo atacante Luiz Fernando. O Alvirrubro descontou com Yan Philippe.

Agora, a equipe do Paraná conhecerá seu adversário da terceira fase em sorteio realizado pela CBF, que ainda não tem uma data definida. Pela classificação, o Rubro-Negro embolsará a quantia de R$ 2.315.250.

O jogo

Estreante na competição, o Guarany tentou uma pressão nos primeiros minutos. Mas os donos da casa abriram o placar logo na segunda finalização no jogo, aos 12. No lance, Zapelli recebeu bola pelo lado direito e cruzou para Luiz Fernando, que marcou de cabeça.

A partir do gol, o Athletico seguiu com o controle da partida e, após algumas tentativas, marcou o segundo aos 40, novamente com o camisa 19. Dessa vez, em contra-ataque, Velasco deu passe para Luiz Fernando, que entrou na área pelo lado esquerdo e finalizou novamente na meta.

Já na segunda etapa, os visitantes assustaram ao marcarem aos 13 minutos, com Yan Philippe. Após chute de Marllon, a bola desviou no atacante alvirrubro e enganou o goleiro do Furacão. Os donos da casa, aliás, pediram toque de mão na jogada, mas a partida não conta com VAR.

Aos 27, Luiz Fernando marcou seu hat-trick no duelo. O atacante aproveitou sobra na entrada da área e chutou rasteiro para definir o placar e classificação do Athletico na Copa do Brasil.

Guarany de Bagé faz história

O Guarany de Bagé vive um momento histórico ao disputar a Copa do Brasil pela primeira vez. Além disso, ao eliminar o Altos na primeira fase, a equipe enfrentou, em Curitiba, seu primeiro jogo oficial fora do Rio Grande do Sul.

