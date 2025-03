Zagueiro da Premier League encerra recuperação nas estruturas do São Paulo

O São Paulo recebeu uma visita especial nas últimas semanas no CT do Barra Funda. O zagueiro Igor Júlio, defensor do Brighton, da Inglaterra, utilizou o Reffis Plus, centro de referência de recuperação de atletas, para realizar seu tratamento.

O defensor sofreu uma ruptura no tendão do músculo posterior da coxa esquerda na partida contra o Arsenal, em janeiro. Depois de realizar a cirurgia, o zagueiro procurou o Tricolor para se recuperar antes do seu retorno ao futebol inglês. A viagem de volta para a Inglaterra está programada para o final de semana.

Não é a primeira vez que a estrutura do Tricolor abriga jogadores em recuperação. O meia-atacante Antony, revelado pelo São Paulo, se recuperou recentemente na Barra Funda. Além do jogador do Real Betis, o atacante Bremer da Udinese e lateral Bernardo, do Bochum, também já utilizaram as dependências são paulinas.

