Com pubalgia, Danilo Barbosa perde treinos do Botafogo

Após zerar os jogadores presentes no departamento médico, o Botafogo, agora, lida com Danilo Barbosa, que faz tratamento para pubalgia. Portanto, no momento, o meia é o único do elenco alvinegro a necessitar de tratamento.

Assim, o atleta está ausente dos treinamentos da equipe e não deve estar à disposição no amistoso contra o Cruzeiro. As informações são do “Canal do TF”.

A partida contra o Cabuloso está marcada para o próximo sábado (15), às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Posteriormente, no dia 22 de março, o Alvinegro também jogará amistoso contra o Coritiba, em casa, às 16h15.

Após perder os títulos da Recopa e da Supercopa, além de não se classificar na fase de grupos do Cariocão, o Botafogo fará sua estreia no Campeonato Brasileiro no dia 29 de março, contra o Palmeiras, às 16h30, no Allianz Parque.

