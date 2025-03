Corrida e Caminhada pela Inclusão largará na Esplanada em 23 de março

O Olga DF, organização sem fins lucrativos que promove a inclusão de pessoas com deficiência e abre oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio de projetos e programas sociais, promove, em 23 de março, a Corrida e Caminhada pela Inclusão em Brasília – Ano II, em Brasília, com largada às 7h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República.

Além de ser uma oportunidade de socialização entre pessoas com e sem deficiência, a prova celebra o Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorado no dia 21 deste mês. São aguardadas mais de 10 mil pessoas para a prova que terá as modalidades 5km e 10 km. Na ocasião, também serão aceitas doações espontâneas de alimentos não perecíveis



Wolf Kos, presidente do Instituto Olga Kos, destaca que os brasilienses receberam muito bem a primeira edição da prova, em dezembro de 2024. “Desejo que o máximo de adeptos de corridas e caminhadas participem da segunda edição da prova”, convoca.



A inscrição da prova para pessoas com deficiência deve ser realizada com o envio de um e-mail para corrida@olgadf.org.br, devendo ser anexados documento de identidade, laudo e documento que comprove a condição. Após o recebimento, análise e aprovação dos documentos, a organização enviará um cupom por e-mail para que o participante finalize a inscrição.



Kits



A Caminhada e Corrida da Inclusão Olga Kos disponibiliza para os inscritos o Kit “Inclusão”, composto por camiseta, squeeze e sacola. A entrega dos kits da corrida será realizada em 20 (quinta-feira) e 21 de março (sexta-feira), das 10h às 19h. No dia 2 (sábado), das 10h às 17h.



O Instituto Olga Kos realiza sete corridas de rua, nos meses de março, outubro e dezembro, sendo três nas cidades de São Paulo, duas em Brasília e duas no Rio de Janeiro. A primeira edição da prova em Brasília foi realizada no dia 8 de dezembro de 2024, na Esplanada dos Ministérios e concentrou mais de 8 mil participantes.



Em 1º de dezembro de 2024, a edição paulistana da prova, aconteceu no Obelisco do Ibirapuera, com mais de 18 mil participantes. No dia 15 de dezembro de 2024 foi a vez da segunda edição da prova no Aterro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, com mais de 12 mil participantes.



Sobre o Olga DF



É uma instituição sem fins lucrativos e referência na inclusão de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade. Chega em Brasília para nortear a elaboração de políticas públicas e ampliar as práticas inclusivas por meio de projetos nas áreas de esporte, artes e pesquisas. O objetivo é somar aos brasilienses e levar adiante o desejo de ver um país cada vez mais inclusivo por meio de oportunidades que quebram barreiras sociais. O Olga DF desenvolve projetos artísticos, esportivos e científicos aprovados em leis de incentivo fiscal, para atender crianças, jovens, adultos e idosos.

Serviço



Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos Brasília – Ano II



Data: 23 de março



Local: Esplanada dos Ministérios



Horário: 7h



Inscrições: bit.ly/3VYVJ2D