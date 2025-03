Herói da classificação, Jean Lucas celebra classificação do Bahia: ‘Algo sonhado’

O Bahia está de volta à fase de grupos da Libertadores. Na noite desta quinta-feira (13), o Tricolor bateu o Boston River por 1 a 0 na Fonte Nova e está de volta à principal fase do torneio continental, após 36 anos.

O grande responsável pela festa em Salvador é Jean Lucas. O meia marcou o único gol do confronto e entrou para a história. Providencialmente, este foi o primeiro gol do jogador na temporada. Jean se mostrou muito contente e falou em dever cumprido após a classificação.

“A vibração de fazer mais um gol com essa camisa, estava esperando muito por esse gol, o meu primeiro no ano e na noite de hoje. Muita explosão, estar levando o Bahia de novo para a Libertadores, algo tão sonhado, que era nosso objetivo. Então somente gratidão a Deus, por tudo que ele vem fazendo na minha vida e no grupo”, exaltou.

Agora o Bahia fica no aguardo do sorteio da fase de grupos, que acontece na próxima segunda-feira (16), no Paraguai. O Tricolor está no Pote 4, junto com os outros clubes que se classificaram na fase preliminar.

