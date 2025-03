Flamengo mantém cautela e acredita em retomada de Arrascaeta após lesão

Arrascaeta passou por uma astroscopia no joelho no fim do ano passado e ainda sofre consequências no Flamengo. O camisa 10 atingiu o sexto jogo consecutivo como titular no clássico contra o Fluminense, mas ainda não conseguiu recuperar a sua melhor forma dentro de campo. No jogo de ida pela final do Campeonato Carioca, o uruguaio novamente não conseguiu ter bom rendimento. Por outro lado, o clube tem cautela e acredita em recuperação do craque ao longo de 2025.

Arrascaeta foi o pior do meio-campo do Flamengo contra o Tricolor das Laranjeiras. Foi o jogador que menos tocou na bola na etapa inicial: oito passes e três errados. Teve uma boa chance no início do segundo tempo, mas parou na defesa de Fábio. Após o duelo, o técnico Filipe Luís reconheceu a sequência ruim do jogador, que está na história do clube.

“Voltou de uma lesão grave, ficou as férias tratando e voltou com um controle de minutagem. No começo, tentamos segurar o máximo possível e, conforme foi se adaptando e melhorando o joelho, consegui dar mais minutos. O Arrasca é um jogador que cresce conforme vai somando minutos. Eu sei o que pode render, os números dele podem melhorar, mas não me interessam agora, o que interessa é o que ele faz de posicionamento, como não perde a bola. Estes são aspectos que olho mais. Esperamos mais do Arrascaeta”.

A preocupação em dar uma boa sequência anda junto ao cuidado do Flamengo para evitar novos problemas físicos que atrapalharam Arrascaeta em 2024. Por isso, houve o controle de minutos jogados no início da temporada, quando ele amargou a reserva nos três primeiros jogos do time principal em 2025, entrando duas vezes no intervalo e uma outra aos 24 do segundo tempo.

Além disso, a partir do fim de março, a comissão técnica rubro-negra pretende poupá-lo em alguns momentos, ao seguir com esse controle de tempo jogado e desgaste muscular. Tudo para ter o uruguaio em boas condições físicas para as principais competições da temporada, especialmente para Libertadores e Mundial de Clubes.

Zico também demonstra apoio a Arrascaeta

Mesmo assim, a expectativa da torcida e clube por Arrascaeta é grande por toda a sua história no Flamengo. Ainda neste ano, ele recebeu a camisa 10, que ficou vaga após clube retirar de Gabigol. Agora, ao lado de Bruno Henrique, o uruguaio busca o seu pentacampeonato carioca pelo Rubro-Negro, o que o coloca em seleta lista de lendas do clube, como Adílio, Leandro, Rondinelli e Léo Moura. Em evento no CFZ, Zico também destacou a qualidade do uruguaio.

“Arrascaeta a gente sabe que veio num processo de uma lesão que é meia complicada, demora, ele mesmo falou comigo isso, que está tendo um acompanhamento de poder estar participando mais ativamente. Tomara que ele possa conseguir livrar essas coisas de lesão da cabeça para estar mais solto dentro do campo. Acho que ele é muito novo para pensar nisso (encerrar a carreira no Fla). Por favor, é muito novo (risos). Eu já tive uma decepção com o Platini que com 32 anos parou de jogar, e a gente perde oportunidade de ver esses jogadores mais tempo jogando”, comentou o maior ídolo do Flamengo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.