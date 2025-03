Corinthians vira chave para final e adota lema da torcida: ‘Domingo é guerra’

A torcida do Corinthians já adotou um novo lema: “Domingo é guerra!”. Após a eliminação precoce na Libertadores para o Barcelona-EQU na última quarta-feira (12/03), na Neo Química Arena, o Timão volta todas suas atenções para as finais do Campeonato Paulista. Em uma decisão, aliás, que reúne muitos fatores para o Alvinegro.

No próximo domingo (16/03), o Corinthians faz o primeiro jogo da final do Paulistão contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 18h30. O jogo de volta será na Neo Química Arena, no dia 27, às 21h35. Além do fato de encarar o principal rival em uma decisão, o Timão também tenta voltar a levantar um título após seis anos. Algo que vem motivando os jogadores.

“Domingo é guerra, contra nosso maior rival. É uma final, a gente quer voltar a botar o Corinthians de novo num cenário de ser campeão. Vamos lutar até o final para dar essa alegria ao torcedor. Minha fala (para o elenco) foi de muito orgulho do grupo, do que fizemos em campo, da nossa luta, do que tivemos em campo, entrega não faltou, mas que não podemos deixar isso nos abalar. Domingo tem uma final, é uma guerra e queremos muito ser campeões”, disse Hugo Souza.

O técnico Ramon Díaz, em sua entrevista coletiva, também colocou o Estadual como novo grande objetivo do grupo. Ele, aliás, fez questão de ressaltar a importância da final e do título.

“Os jogadores sabem da importância. É uma final. Não se chega sempre às finais. Temos a possibilidade de jogar uma final, e sabem que estão dando a vida para o Corinthians. Estamos tratando de não cometer erros, mas temos que recuperar rapidamente, ver o que fizemos de bom e ruim para a equipe seguir melhorando. Tem que corrigir o que fizemos mal”, disse o treinador.

O jejum do Corinthians

O Timão é o maior vencedor do Campeonato Paulista com 30 títulos, mas não vence a competição desde 2019. Aliás, desde a última vez que conquistou o Estadual, o Corinthians não conquistou mais nenhuma competição. Assim, o Alvinegro tenta encerrar jejum em cima de seu maior rival e fazer a torcida voltar a gritar ”É campeão!”.

