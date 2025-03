Veja os setores que Renato Paiva deve ajustar no Botafogo até a estreia do Brasileirão

O Botafogo fará dois amistosos antes da estreia no Campeonato Brasileiro, que será contra o Palmeiras no dia 29 de março. Assim, enfrentará Cruzeiro e Coritiba nos próximos sábados. Serão os primeiros testes do técnico Renato Paiva, que assumiu o comando após a final da Recopa contra o Racing, da Argentina, e poderá fazer suas observações.

Renato Paiva, aliás, terá todos os jogadores à disposição, já que eles se recuperaram de lesão. Além disso, contará com as chegadas de Nathan Fernandes e Jair. O defensor já estreou, enquanto o atacante aguarda seus primeiros minutos com a camisa do Botafogo. Os amistosos servirão de base para o treinador português, especialmente no setor ofensivo, pois, no estadual, a equipe marcou somente 11 gols em 11 jogos tendo sido eliminado até mesmo de uma possível Taça Rio.

Ataque não vem agradando em 2025 no Botafogo

Igor Jesus não repete o desempenho da temporada passada, e Rwan Seco, contratado por quase 50 milhões de reais, não agradou em suas atuações. Embora em baixa, o meia Savarino continua se destacando. Agora, ele terá a companhia de Santiago Rodríguez, que chega para ocupar a vaga deixada por Thiago Almada, negociado com o Lyon.

Na defesa, Bastos sofreu com lesões, e Barboza está longe de ser o defensor brilhante de 2024. Agora, eles têm a companhia de Jair, que fez um bom 2024 pelo Santos e chega ao Botafogo após conquistar o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. O jovem atleta é visto como promissor e pode render financeiramente ao clube carioca no futuro.

Embora tenha perdido peças importantes, o Botafogo se reforçou bem e com nomes interessantes. Assim, seguirá competitivo contra os principais times do Brasil e defenderá os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

