Fluminense tenta repetir 2023, mas busca feito inédito para conquistar o Carioca

O Fluminense terá que reverter uma desvantagem mínima diante do Flamengo para ficar com o título do Carioca. Afinal, o Tricolor perdeu por 2 a 1, mas o gol de Keno contribuiu para reacender a equipe na disputa diante do arquirrival. No domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, os comandados de Mano tentam a virada para coroar o trabalho.

“Tivemos um poder de reação no final, que é uma amostra do caminho que temos que ter. Temos que ter coragem, arriscar, mas saber arriscar. Acho que a equipe mostrou esse brio. Pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos a capacidade de brigar”, disse o técnico, após o primeiro jogo da decisão.

Dessa forma, o time de Laranjeiras tem uma tarefa mais ‘simples’ que em 2023. Naquela ocasião, sob a batuta de Fernando Diniz, a equipe perdeu por 2 a 0 na ida e aplicou uma goleada por 4 a 1 na volta. Algo que dava indícios de que a engrenagem giraria até o título inédito da Libertadores.

Apesar de um cenário “mais favorável”, a possível ausência de Gabriel Fuentes preocupa. Isso porque o colombiano foi uma boa opção ofensiva pela esquerda. Tanto que deu a assistência para Keno estufar a rede, de cabeça. Renê tende a ser o substituto, mas não tem características ofensivas.

Na busca por feito inédito no novo formato

O Fluminense terá que conseguir um feito inédito para conquistar o título pela 35ª vez na história. Isso porque desde a mudança do formato do Estadual em 2021, o campeão carioca sempre foi o mesmo da Taça Guanabara. Nesse caso, duas vezes o Flamengo (2021 e 2024) e duas o Tricolor (2022 e 2023).

No bicampeonato, o time de Laranjeiras ganhou o torneio, algo que não aconteceu em 2025, quando viu o rival ficar com a taça. Agora, para resolver o título no tempo normal terá que repetir a vantagem do triunfo pelo returno do Brasileirão 2024, quando Filipe Luís já estava à beira do campo.

