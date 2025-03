Testes e Neymar: O que está em jogo para o Santos no amistoso contra o Coritiba

O Santos confirmou nesta quinta-feira (13/3) que vai realizar um amistoso contra o Coritiba, no Couto Pereira, no próximo domingo (18), às 18h (de Brasília). A partida será de preparação para o Peixe visando à estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Contudo, também servirá para Pedro Caixinha testar alguns cenários no time titular.

O treinador deve testar novas formações ou mudanças na escalação inicial, algo que já pensava há algum tempo. Caixinha, contudo, tinha receio de fazer alterações no meio do Campeonato Paulista, já que o nível físico de alguns jogadores estava desigual.

Quem deve ganhar mais chances é Benjamín Rollheiser. O argentino aparece como uma das principais opções e, recém-chegado, pode aproveitar o jogo e as semanas para buscar uma vaga no time. Já se falava nos bastidores que o jogador seria titular quando adquirisse uma forma física melhor.

Além disso, Gabriel Veron e Álvaro Barreal correm por fora na disputa por oportunidade entre os titulares, mas podem ganhar chances no amistoso. Isso porque o ataque já é formado por Soteldo e Guilherme, além de Neymar, que é intocável, e Rollheiser, que deve entrar na equipe. Assim, a dupla terá que suar um pouco mais para conseguir espaço nos 11 iniciais.

O treinador ainda também tem algumas dúvidas para resolver. Afinal, na lateral-direita, JP Chermont e Leo Godoy brigam por um lugar. O jovem vem sendo o titular, enquanto o argentino não vem mostrando um futebol para recuperar seu espaço. Já no setor ofensivo, Deivid Washington deve incomodar Tiquinho Soares por uma vaga.

Santos pode ter Neymar no amistoso

Contudo, a grande dúvida do Peixe no amistoso contra o Coritiba é Neymar. O craque trata um incômodo na coxa esquerda e tem feito trabalhos à parte no CT Rei Pelé. Mesmo assim, sua presença no jogo não está descartada. O Santos pode colocar seu camisa 10 em campo por alguns minutos para mostrar que ele está bem fisicamente e aguenta voltar a jogar.

Neymar busca mostrar que está bem para defender a Seleção Brasileira nos dias 20, contra a Colômbia, e 25, contra a Argentina. Contudo, jogar muitos minutos está descartado, já que a lesão pode se agravar ainda mais.

O Santos só volta a jogar oficialmente no dia 30, contra o Vasco, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

