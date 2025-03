Após vaga, Bahia torce por ???grupo acessível??? e mira mata-mata da Libertadores

O Bahia está de volta à fase de grupos da Libertadores após 36 anos. Assim, a confirmação veio após vitória por 1 a 0 sobre o Boston River-URU, na última quinta-feira (13), com gol de Jean Lucas, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Agora, o clube já mira os próximos adversários no torneio. Nesse sentido, o sorteio dos grupos acontece, nesta segunda (17), às 20h, em Luque, no Paraguai.

“O Bahia hoje está entre as sete grandes equipes do futebol brasileiro, no sentido de representatividade na Libertadores”, destacou o técnico do Bahia, Rogério Ceni, após a confirmação da vaga.

“Agora vai depender do sorteio, que seja bom para a gente. Um grupo mais acessível para brigarmos em pé de igualdade. Precisamos ganhar experiência na competição”, completou o comandante tricolor.

Atual campeão, o Botafogo será colocado automaticamente no Grupo A. Em seguida, a entidade irá distribuir os outros sete cabeças de chave entre os grupos de B a H.

Dessa forma, na sequência, os clubes dos potes 2, 3 e 4 também são divididos entre os oito grupos. Nesse sentido, a única regra é de que equipes do mesmo país não fiquem na mesma chave, com exceção daqueles que vieram da fase preliminar. Diante disso, o Bahia pode cair em um grupo com outro brasileiro.

Ceni aposta no fator casa

Para fazer bonito, o Bahia aposta no fator casa. Assim, até aqui em dois jogos na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, duas vitórias. Antes de bater os uruguaios, a equipe já havia vencido o The Strongest-BOL por 3 a 0.

“Essa atmosfera se torna diferente desde a chegada do estádio. Hoje o torcedor cantou o tempo todo. Não tem como não ter energia, o que vem ali de fora é muito forte e contagia o atleta”, explicou Ceni.

“Depois de muitos anos, o Bahia volta a jogar a fase de grupos da Libertadores, demonstrando o crescimento do clube e a evolução do futebol nordestino “, disse Anderson Nunes, head de negócios da Casa de Apostas.

Como ficam os potes do sorteio da fase de grupo da Libertadores

1 – Pote 1: Botafogo, River Plate-ARG, Palmeiras, Flamengo, Peñarol-URU, Nacional-URU, São Paulo e Racing-ARG

2 – Pote 2: Olimpia-PAR, LDU-EQU, Internacional, Libertad-PAR, Independiente del Valle-EQU, Colo-Colo-CHI, Estudiantes-ARG e Bolívar-BOL

3 – Pote 3: Atlético Nacional-COL, Vélez Sarsfield-ARG, Fortaleza, Sporting Cristal-PER, Universitario-PER, Talleres-ARG, Deportivo Táchira-COL e Universidad de Chile-CHI

4 – Pote 4: Carabobo-VEN, Atlético Bucaramanga-COL, Central Córdoba-ARG, San Antonio Bulo Bulo-BOL, Barcelona de Guayaquil-EQU, Alianza Lima-PER, Cerro Porteño-PAR e Bahia.

