Flamengo renova contrato com Pulgar até o fim de 2027

A negociação entre Erick Pulgar e o Flamengo, enfim, teve um final feliz. Afinal, ambos conversavam desde o ano passado e a partir de 2025, com uma nova diretoria, tudo mudou. Assim, volante deve assinar, nesta sexta-feira (14), um novo vínculo até o fim de 2027 com o Rubro-Negro. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Cabe destacar que o empecilho era referente à cláusula da multa rescisória do jogador Na última reunião, então, os lados chegaram a um denominador comum. O valor é de 6 milhões de dólares (R$ 34,8 milhões), mas só passa a valer no meio de 2026.

Em 2024, o chileno estava disposto a deixar o clube carioca. Entretanto, tudo mudou com a chegada de Filipe Luís, que teve papel fundamental na mudança e valorização do atleta em campo.

“Eu estou muito feliz aqui. Recentemente estive com minha família também, e acho que isso é um plus, a visita deles. E, bom, aqui no Flamengo, eu estou feliz com o estilo de jogo do Filipe, que é bastante confortável e superadaptável. A força e a união deste grupo fazem você se sentir confortável e feliz”, disse o volante no mês passado, em vídeo divulgado pelo clube.

Por fim, o foco agora é buscar as renovações de outros atletas. Entre eles, o zagueiro Cleiton, o lateral-direito Varela e os meias Gerson e Arrascaeta.

