Colômbia convoca destaques para jogo contra o Brasil em Brasília

Em quarto lugar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a Colômbia atravessa a fronteira para enfrentar a Seleção Brasileira, na próxima quinta-feira,às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília. Ontem, o técnico argentino Néstor Lorenzo anunciou os convocados para o duelo. Entre o plantel de 23 jogadores, quatro atuam em solo nacional.

O quarteto, inclusive, está envolvido em finais de Campeonatos Estaduais. São eles: Borré (Internacional), Santiago Arias (Bahia), Richard Rios (Palmeiras)e Jhon Arias (Fluminense). Após o duelo contra o Brasil, os colombianos enfrentam o Paraguai, no Metropolitano Barranquilla.

Os holofotes da seleção estão virados para um jogador: Luís Díaz,do Liverpool. O ponta-esquerda é a peça mais importante do técnico Néstor Lorenzo. Na terça-feira, Luís se despediu da Champions League, após a eliminação do Liverpool para o PSG, na disputa por pênaltis. A temporada 2024/2025 do colombiano, porém, é positiva. Ao todo, o ponta disputou 40 jogos pelo clube inglês, marcou 13 vezes e deu quatro assistências.

A Colômbia conta com um meio criativo. O ex-São Paulo James Rodriguez, atualmente no León, do México, faz parte do setor. O meia é questionado pelas atuações nos clubes, mas, ao vestir a camisa da seleção, se torna um dos principais destaques do time. Parceiro de posição, o meia Jhon Arias é titular absoluto do tricolor carioca.

Outro nome conhecido é do volante Juan Portilla, destaque no Talleres, da Argentina, e que despertou o interesse do Sport. Portilla possui características que complementam o meio colombiano. Decisivo na marcação, o volante auxilia na construção das jogadas no esquema proposto por Néstor Lorenzo.

Nos últimos seis jogos, a Colômbia ganhou apenas duas vezes. A vitória contra o Brasil colocaria os colombianos na segunda posição das Eliminatórias. Em caso de derrota, cairiam para quinto, ultrapassados pelos brasileiros. A expectativa para o confronto será de força máxima no time visitante.

* Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz