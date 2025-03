Anota na agenda! Globo terá programação especial nas rodadas do Brasileirão 2025

O início do Brasileirão abrirá os caminhos para uma das novidades esportivas da TV Globo para esta temporada. A emissora vai lançar, paralelamente à exibição da competição de pontos corridos, o programa ‘Bora pro Jogo’, que irá ao ar nas tardes de domingo cerca de 30 minutos antes do início de cada rodada. O canal pretende se debruçar no clima de pré-jogo – semelhante ao que já ocorre no SporTV, por exemplo.

Embora ainda não haja definição quanto ao apresentador (a), sabe-se a atração funcionará em uma espécie de divisão de blocos. Na primeira parte, o comunicador principal entrará ao vivo da beira do gramado no principal jogo da rodada. A ideia se baseia em uma conexão mais intensa com o clima da partida, acionando, inclusive, equipes de reportagem do lado de fora do estádio e em outras transmissões do mesmo horário.

A segunda parte será mais focada no jogo principal da emissora em TV aberta. Os narradores das respectivas partidas assumem o comando da atração junto aos comentaristas para destrinchar informações e curiosidades dos times envolvidos. Ainda de acordo com o ‘F5’, o canal manterá o ‘Segue o Jogo’, pós-rodada, de Lucas Gutierrez e Paulo Nunes.

Primeira rodada na Globo

Palmeiras e Botafogo vão protagonizar o apito inicial desta edição do Campeonato Brasileiro na emissora. O canal escolheu transmitir o duelo entre o campeão e o vice de 2024 no sábado, dia 29, às 16h30, no Allianz Parque, pela primeira rodada do torneio.

Há, porém, uma notável diferença para esta edição do Brasileirão nas transmissões em TV aberta. Isso porque a Globo mantinha quase um contrato de exclusividade com a competição, mas neste ano haverá divisão com a Record, Amazon Prime Video e CazéTV. A emissora seguirá com as exibições nos canais fechados SporTV e Premiere.

A Record, principal concorrente da emissora na TV aberta, iniciará suas transmissões do Brasileirão no domingo, 30. O canal vai exibir o confronto entre Vasco da Gama e Santos, em São Januário, às 18h30.

