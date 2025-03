Boletim médico: Pedro Severino, do Bragantino, respira sem aparelhos por períodos

Hospital Unimed atualiza quadro de saúde de Pedro Severino, do Bragantino - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Botafogo-SP)

O Hospital da Unimed de Ribeirão Preto atualizou o estado de saúde de Pedro Severino, de 19 anos, na manhã desta sexta-feira (14). De acordo com o boletim médico, o jogador do Bragantino começou a respirar sem ajuda de aparelhos por períodos do dia, mas segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seu quadro neurológico permanece grave, porém estável.

A unidade informa que o caso de Severino não necessita mais de sedativos, mas ainda exige atendimento de alta complexidade na UTI. A respiração espontânea em períodos do dia ocorreu a partir do processo de retirada da ventilação mecânica, após o processo de traqueostomia realizado na última quarta-feira (12).

O jovem de 19 anos chegou ao Hospital Unimed, transferido da unidade de Americana, no último dia 06. Um protocolo de morte cerebral chegou a ser aberto na data do acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), 04 de março, mas acabou interrompido na quarta-feira, dia 05, devido aos reflexos apresentados pelo jogador.

Veja nota na íntegra

“A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed Ribeirão Preto, onde recebe cuidados médicos desde 6 de março. Seu quadro neurológico permanece grave com estabilidade clínica e manutenção de cuidados específicos para pacientes neurocríticos.

O tratamento iniciou processo de retirada da ventilação mecânica, permitindo que o paciente passe períodos do dia com respiração espontânea. Atualmente, está sem necessidade de sedativos e continua sob assistência integral da equipe multiprofissional.

Pedro Severino permanece recebendo atendimento de alta complexidade, acompanhado por intensivistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde, que monitoram seu quadro clínico de forma rigorosa, garantindo todo suporte necessário a ele e seus familiares. Reiteramos que a família do jogador não irá se pronunciar à imprensa neste momento”.

