Fluminense confirma lesão de Gabriel Fuentes, que está fora da decisão do Carioca

Gabriel Fuentes, que será desfalque no clássico, em ação com a camisa do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense confirmou, nesta sexta-feira (14), que o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes teve uma lesão muscular no grupo anterior da coxa esquerda. Assim, o jogador desfalca a equipe de Mano Menezes no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca.

O jogador deixou o campo, na última quarta-feira (12), com dores no fim do revés por 2 a 1 para o Flamengo. Antes era dúvida, porém agora com a lesão confirmada, o atleta iniciará o processo de recuperação para voltar aos gramados. Por outro lado, o clube carioca não divulgou um tempo estimado para o retorno aos gramados.

Em campo, o lateral-esquerdo foi o autor da assistência para Keno. O gol do atacante reanimou o Tricolor para o jogo de volta, visto que diminuiu a vantagem do Rubro-Negro.

Além disso, o zagueiro Juan Freytes, que também pode atuar como lateral-esquerdo, foi expulso após o apito final no clássico. Diante disso, a tendência é que Renê seja o titular na decisão.

Situação para o jogo de volta

O Fluminense, agora, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir o título no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã. No entanto, caso triunfe por um gol, terá que definir quem ficará com a taça nas penalidades máximas.

