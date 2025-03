FPF define árbitros das finais entre Corinthians x Palmeiras

FPF define arbitragem para as finais do Paulistão - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

A Federação Paulista (FPF) definiu na manhã desta sexta-feira (14/3), os árbitros das finais do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras decidem quem será o grande campeão estadual de 2025. O primeiro jogo será neste domingo (16/3), no Allianz Parque, enquanto a partida decisiva acontece na Neo Química Arena, no dia 27 de março.

No confronto de ida, no Allianz Parque, agendado para as 18h30 deste domingo, a FPF definiu que Raphael Claus será o responsável por conduzir o primeiro Dérbi decisivo. Já na partida de volta, no dia 27, na Neo Química Arena, o apito será da responsabilidade de Matheus Delgado Candançan.

Atual tricampeão paulista, o Verdão vai em busca da história. Afinal, o Palmeiras pode se tornar a primeira equipe a vencer o Estadual quatro vezes consecutiva. Para isso, o técnico Abel Ferreira espera abrir uma boa vantagem no Allianz Parque, diante de seus torcedores, para poder decidir na Neo Química Arena.

Em contrapartida, o Timão terá um jejum para encerrar. Afinal, o Corinthians não levanta uma taça há seis anos. A última vez foi justamente no Campeonato Paulista, mas de 2019. Desde então, o Alvinegro não conseguiu vencer nenhuma competição e tenta acabar com essa seca e colocar mais uma taça na sua galeria. E mais especial ainda diante de seu maior rival.

