Vídeo: Neymar se torna embaixador da Canção

Carreira musical à vista? A foto com violão, os sinais de composição e os outros indícios na verdade indicavam para o mais novo contrato de Neymar Júnior. O camisa 10 do Santos se tornou embaixador da ‘Canção’, empresa especializada em alimentos congelados e resfriados. Ou seja, nada de parceria com Lil Gabi ou Memphis Depay.

As partes anunciaram o acordo, com vigência por dois anos, através das redes sociais e fazendo alusão à música. O atacante aparece segurando um violão no vídeo, quando é questionado: “E essa história de Canção?”. Ele, com bom humor, responde: “Minha nova canção e ela está de cara nova conquistando o Brasil”.

Conhecida entre os santistas, a marca estampa a omoplata do uniforme do Santos desde janeiro do ano passado. O astro passa, portanto, a se veicular a três empresas parceiras do clube da Vila Belmiro desde sua chegada, em janeiro: Canção, Viva Sorte e Loovi Seguros.

O anúncio

“A #NovaCanção do @neymarjr finalmente foi revelada, e a notícia que parou o Brasil, na verdade, foi o anúncio de uma grande parceria. Agora, como embaixador da marca, Neymar Jr. anuncia a nova cara da Canção, a gigante dos alimentos congelados e resfriados.

“Estamos orgulhosos de fazer parte dessa história e poder levar a Canção cada vez mais longe”, comenta Rafael Tortola, CEO da Canção.

Com essa dupla de qualidade na mesa e nos campos, o golaço sempre vem”, dizia a publicação.

