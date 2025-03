Grêmio terá retorno de quinteto para Gre-Nal decisivo no Gauchão

Grêmio contará com os retornos de Aravena, Braithwaite, Cuéllar, João Pedro e Lucas Esteves para o Gre-Nal decisivo do Gauchão - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O receio do Grêmio em ter que solucionar a lista com cinco desfalques no Gre-Nal decisivo para o Gauchão provavelmente não se concretizará. Isso porque os laterais João Pedro e Lucas Esteves, o meio-campista Cuéllar, e os atacantes Aravena e Braithwaite devem estar à disposição para o clássico.

Simultaneamente à classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, a vitória nos pênaltis sobre o Athletic, na última quarta-feira (12), o Tricolor gaúcho ligou o sinal de alerta. Isso porque João Pedro e Lucas Esteves nem sequer foram relacionados por problemas físicos. A apreensão aumentou com a saída de Braithwaite ainda no primeiro tempo do duelo. O dinamarquês marcou o gol de empate do Imortal, mas poucos minutos depois precisou ser substituído. Afinal, o camisa 22 alegou dores musculares na região da virilha.

Apesar da preocupação, não houve constatação de lesão do trio. O lateral-direito João Pedro apresentou dores no tornozelo esquerdo que o impediram de atuar. A presença do camisa 18 nas imagens do treino da última quinta-feira (13) no CT Luiz Carvalho, divulgadas pelo clube, diminuiu a tensão sobre as suas condições. Já o lateral-esquerdo Lucas Esteves apresentou incômodo muscular em uma das panturrilhas.

Desfalques mais antigos do Grêmio se recuperam a tempo para final

Dois dos seus companheiros que estavam por um período mais extenso como desfalques também voltam a ser opções para o técnico Gustavo Quinteros. Tratam-se do volante Cuéllar e o atacante Aravena. O colombiano perdeu o clássico de ida pela decisão do Campeonato Gaúcho, além do confronto com o Athletic, pela segunda fase da Copa do Brasil. Ele, aliás, se recuperou de um edema muscular na coxa esquerda a tempo do Gre-Nal decisivo.

O atacante chileno não entra em campo desde a estreia da equipe no torneio mata-mata, quando enfrentou o São Raimundo-RR, em fevereiro. Neste cenário, Aravena já é ausência há quatro jogos consecutivos. O clube também teve sucesso em finalizar o tratamento de uma contusão muscular na coxa direita em período anterior ao jogo de volta da final do Gauchão.

Assim, a tendência é de que João Pedro, Lucas Esteves, Cuéllar e Braithwaite sejam titulares. Por outro lado, Aravena provavelmente será opção no banco. A única dúvida de Quinteros na escalação fica entre Monsalve e Edenílson. Os dois disputam por uma vaga no setor criativo da equipe.

Com isso, o 11 inicial do Grêmio deve ser: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Monsalve (Edenilson) e Amuzu; Braithwaite.

Vale relembrar que o arquirrival venceu a partida de ida por 2 a 0. Ou seja, para superar esta desvantagem, o Grêmio precisa de um resultado positivo por três gols ou mais de diferença para confirmar o octa do Gauchão. O Gre-Nal que vai definir o título do Estadual ocorre no próximo domingo (16), às 16h, no Beira-Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.