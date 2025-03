FGF prefere adiar escolha de árbitros para Gre-Nal que vai definir o título do Gauchão

A Comissão de Arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) optou por remarcar a divulgação da escala da arbitragem do segundo Gre-Nal da final do Campeonato Gaúcho para as 16h desta sexta-feira (14). Em um primeiro momento, o planejamento era anunciar a definição até a tarde da última quinta-feira. A alteração de data se explica por um pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Afinal, a entidade máxima do futebol brasileiro pediu um prazo maior pela alta demanda de escalação de árbitros para decisões de estaduais.

Leandro Pedro Vuaden, presidente da Comissão de Arbitragem da FGF, explicou a mudança.

“Por solicitação da CA da CBF, em função da alta demanda, a equipe de arbitragem será divulgada amanhã (sexta) às 16h. Prazo que atende ao estatuto do torcedor”, esclareceu Vuaden.

Importante relembrar que a Federação Gaúcha de Futebol decidiu atender à solicitação da dupla Gre-Nal ao não escalar árbitros vinculados à FGF. Isso porque tanto o Imortal como o Colorado acumulam reclamações das performances dos juízes no Estadual. Caso o cenário fosse outro, Anderson Daronco e Rafael Klein provavelmente não estariam disponíveis.

Ambos já estão escalados para outras finais. Daronco ficará responsável por conduzir a partida decisiva do Campeonato Pernambucano entre Sport e Santa Cruz. Klein estará no confronto entre Bahia e Vitória, pelo Baiano.

Há a impossibilidade de Ramon Abatti Abel ser o árbitro da partida de volta da decisão, bem como no jogo de ida. O profissional já irá trabalhar na final do Campeonato Catarinense. Além disso, a dupla Gre-Nal não aprovou a escalação de Raphael Klaus.

Resultados que a dupla Gre-Nal precisa para ser campeã

O Internacional fez valer o favoritismo que conquistou com a melhor campanha na primeira fase do Gauchão. O Colorado, aliás, se mantém invicto e venceu o jogo de ida da final por 2 a 0. Com isso, vai definir o título no Beira-Rio e assegura a conquista com até uma derrota por um gol de diferença. Caso aproveite a vantagem, irá quebra um jejum de nove anos sem um troféu.

Como também impede o arquirrival de igualar o octacampeonato, feito que apenas o Inter conquistou entre as décadas de 1960 e 1970. Já o Imortal chega para a partida de volta da decisão do Estadual com maior desgaste. Isso porque teve compromisso no meio de semana, quando se classificou na Copa do Brasil. O Grêmio venceu o Athletic nos pênaltis após empate em 3 a 3 no tempo normal. Ainda assim, para vencer o Gauchão, terá que garantir um resultado positivo por três ou mais gols de diferença.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.