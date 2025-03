Santos encaminha empréstimo de Miguelito para o América-MG

O Santos tem negociações avançadas para emprestar o meia Miguelito ao América-MG. O boliviano, considerado uma grande promessa do Peixe, deve assinar com o Coelho até o final da temporada. O Alvinegro Praiano não tem interesse na venda em definitivo do jogador, mas acredita que o atleta precisa ganhar bagagem.

O meia-atacante boliviano esteve perto de ser emprestado ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia, mas não houve tempo de concluir o acordo antes do encerramento da janela de transferências. Assim, ele permaneceu no Peixe, mas não teve espaço no Paulistão. Neste meio tempo, o Atlético-GO e o Vitória também demonstraram interesse no atleta, mas seu caminho deve ser Minas Gerais.

Sem espaço com o técnico Pedro Caixinha, Miguelito vê a ida ao América-MG com bons olhos. Ele sabe que no Santos pouco jogaria. O jogador é constantemente convocado para a seleção boliviana e vem atuando regularmente pelo seu país, sendo até titular. Mas vinha encontrando dificuldades para ganhar minutos no Peixe.

Assim, a ideia do Santos é emprestar o jogador para ganhar mais minutos e experiência e ter um atleta mais pronto em 2026. Além disso, o boliviano teria uma forte concorrência por espaço no Alvinegro Praiano.

Afinal, o técnico Pedro Caixinha vem utilizando um quarteto ofensivo com Tiquinho Soares, Neymar, Guilherme e Soteldo. Além disso, o Peixe trouxe muitos reforços para o setor como Gabriel Verón, Álvaro Barreal, Benjamín Rollheiser e Deivid Washington. Assim, dificilmente Miguelito teria oportunidades com a camisa do Santos nesta temporada.

