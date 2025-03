Como está a obra do miniestádio no CT do Flamengo

Flamengo segue avançando as obras do miniestádio - (crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Flamengo segue avançando com o processo de construção de um miniestádio no Ninho do Urubu. O clube pretende mandar jogos da base e do futebol feminino no local. Recentemente, as marcações no campo já começaram a ser realizados e o gramado está muito próximo de ser utilizado. A previsão, aliás, é que a estrutura fique pronta no primeiro semestre de 2026.

O miniestádio terá campo com dimensões oficiais, arquibancada e três vestiários. Além disso, haverá estrutura para arbitragem. A arquibancada, afinal, terá capacidade para menos de 2.000 pessoas. Estas estruturas ainda faltam ser implementadas. O gramado inicialmente seria sintético, mas será de grama natural.

O miniestádio fica logo no início do Ninho. Ele está sendo construído do lado direito assim que se atravessa o portão de entrada. Mais à frente está o módulo do futebol profissional e no final do terreno o local destinado às categorias de base.

Atualmente, o Flamengo se divide nas partidas da base e do feminino. Sem poder receber público na Gávea, o clube precisa mandar as partidas no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. A sede oficial precisa de uma reforma na estrutura da arquibancada.

