A pedido do Botafogo, Bastos é dispensado da seleção de Angola

Nesta sexta-feira (14), a Federação de Futebol de Angola atendeu a um pedido do Botafogo e dispensou o defensor Bastos, convocado para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele enfrentaria Líbia e Cabo Verde. Os angolanos anunciaram a decisão por meio de uma rede social.

O departamento de futebol do Botafogo solicitou a liberação para garantir que Bastos se recupere 100% até a estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 29 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Na temporada, ele disputou somente uma partida e sofreu uma lesão contra o Nova Iguaçu, pelo estadual. Como resultado, perdeu compromissos importantes, incluindo as finais da Supercopa contra Flamengo e Racing, da Argentina.

Nos últimos dias, Bastos treinou bem e se tornou uma opção para o técnico Renato Paiva. O treinador pretende escalá-lo nos amistosos contra Cruzeiro e Coritiba, que acontecerão nos próximos dois sábados.

Confira a nota da seleção da Angola sobre Bastos, do Botafogo

“Para esclarecer os adeptos do futebol e a opinião pública, informamos que Bastos Quissanga deixou a convocatória da seleção nacional devido a uma lesão. Assim, não enfrentará Líbia e Cabo Verde pelas Eliminatórias do Mundial de 2026.

O jogador sofreu uma lesão no joelho em 6 de fevereiro de 2025. Retomou os treinos nesta quarta-feira, mas ainda de forma condicionada. Ele segue sem condições de atuar pelos Palancas Negras. O Botafogo solicitou a dispensa, e a comissão técnica da seleção aceitou para garantir sua recuperação total. Desejamos a Bastos um rápido retorno aos gramados.”

