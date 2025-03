Roger cita Inter já definido para final do Gauchão e explica escolhas: ???Equilíbrio???

Roger Machado está próximo de conquistar seu primeiro título no comando do Inter - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter teve sucesso em sua missão de recuperar jogadores machucados antes dos dois jogos da final do Campeonato Gaúcho. O goleiro Rochet, o meio-campista Alan Patrick e os atacantes Borré e Wesley se recuperaram a tempo e causam dúvidas sobre a escalação do time titular. O camisa 10 já retornou aos 11 iniciais na partida de ida, enquanto seus três companheiros ficaram como alternativas no banco.

Neste cenário, o técnico Roger Machado apontou quais critérios utilizará para fazer suas escolhas e possíveis mudanças na equipe.

“Falo muito no processo de gestão, mérito, nas decisões táticas e estratégicas. Vai ser em função destes elementos que eu vou decidir pela escalação em campo. Que bom que nós temos todo mundo à disposição para poder escolher. São estes elementos que vão me fazer decidir pelo retorno do Borré ou pela permanência do Enner, pelo retorno do Wesley ou pela permanência do Carbonero, pelo retorno do Rochet ou pela permanência do Anthony”, pontuou o comandante.

Roger frisa que buscará o equilíbrio no Inter para decisão do Estadual

Além disso, o treinador indicou que se esforçará para suas definições serem as mais apropriadas

“Vai ser um equilíbrio de todas estas decisões tentando ser o mais justo possível com aqueles que têm serviços prestados, mas sem deixar de levar em consideração o momento do jogador. Não é uma decisão nada fácil. Eu espero ser justo e premiar aqueles que estejam no conjunto destas avaliações em um equilíbrio maior”, complementou Roger.

O técnico ainda frisou que aspectos como características de cada jogador, a condição física e a estratégia também influenciaram suas decisões. Até porque Roger admitiu que já definiu o time titular. Ele também abordou como aproveitou o período de preparação, que antecedeu o segundo jogo da final do Gauchão.

“A semana serve para trabalhar cenários sobre como funcionaria a cabeça do técnico (Gustavo Quinteros) diante do momento do adversário, diante do que aconteceu no meio de semana, as alternativas, as substituições feitas. Trabalhamos pensando no que pode acontecer. São simulações de cenário. O adversário vem muito mobilizado. O contexto cultural, circunstancial, a rivalidade jogam elementos importante ao campo”, acrescentou o treinador do Inter.

Projeção para o Gre-Nal

Posteriormente, o comandante projetou o segundo clássico que vai definir o título do Campeonato Gaúcho.

“Esse grupo é muito trabalhador e muito focado. É um clássico, a gente sabe tudo o que está envolvido. Trabalhamos para neutralizar as forças do adversário, ajustar coisas importantes. Mesmo com a vitória, temos que evoluir em alguns pontos. Vai ser um jogo bastante estudado”, concluiu Roger.

O Inter encontra-se em um contexto vantajoso, pois venceu a partida de ida por 2 a 0. Deste modo, assegura o título estadual com até uma derrota por um gol de diferença. Aliás, clássico pelo segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho ocorrerá, às 16h, no próximo domingo (16), no Beira-Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.