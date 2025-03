VP do Vasco fala sobre reforma de São Januário

A reforma de São Januário segue seus passos para sair do papel. Nesta sexta-feira (14), o 2º vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito Neto, falou à TV do clube sobre os procedimentos envolvendo o Projeto de Lei, que asseguraram a possibilidade da reforma do estádio andar.

Na última quarta (12), houve a primeira reunião do Conselho Consultivo do projeto. Este Conselho é o Órgão previsto em lei que vai fiscalizar e acompanhar a reforma. Na ocasião, o Vasco mostrou o projeto do estádio, que deverá ter 57 mil lugares. Além disso, o clube também informou que o SPE (Sociedade de Propósito Específico) está quase finalizado, com 90% do contrato social pronto.

A previsão para a votação da SPE, aliás, é entre o fim de março e começo de abril. Após esse trâmite, que ainda aguarda detalhes burocráticos, o Cruz-Maltino estará apto a receber o dinheiro do potencial construtivo na chamada “conta garantia”. Afinal, as verbas só poderão ser utilizadas na reforma do estádio.

Histórico da reforma

À Vasco TV, Renato Brito relatou o histórico de como se deu o processo para o clube garantir o Projeto de Lei do potencial construtivo de São Januário.

“É bom fazer um breve histórico. Quando a gente ganha a eleição, o prefeito Eduardo Paes tinha acabado de enviar o Projeto de Lei para a Câmara dos Vereadores. O PL merecia alguns ajustes, então foi o primeiro trabalho que a gente fez junto com o presidente Pedrinho, com muito afinco, junto com a Câmara dos Vereadores, porque o texto merecia alguns ajustes. A gente chegou a protocolar um ofício dos requerimentos que seriam importantes para o Vasco. Eu até brinco, isso não é mentira, que eu virei duas noites com os vereadores trabalhando no texto. A Câmara foi muito parceira do Vasco nisso e entendeu as nossas dores. E a gente teve um Projeto de Lei muito melhor. O Projeto que foi aprovado foi muito melhor para o Vasco do que aquele enviado pela Prefeitura”, revelou.

‘PL do Vasco é o melhor’

Ele também explica que o Projeto de Lei da reforma de São Januário é o melhor dentre outros PL que preveem transferência de potencial construtivo. Afinal, os compradores junto ao Vasco garantirão benefícios que outros projetos não concedem.

“Depois, o segundo trabalho foi o decreto de regulamentação dessa lei. Foi concluído em dezembro do ano passado e hoje a gente tem o prazer de falar que o Vasco, dentre as leis de potencial construtivo, ela é a única que tem decreto de regulamentação. Ou seja, o Vasco é o único ator apto a vender o potencial construtivo. A gente conseguiu mais uma vitória que é o “fast track”. Quem comprar potencial do Vasco, além de poder ter benefícios do próprio potencial construtivo, ele vai ter um benefício na aprovação do seu projeto. Ou seja, além de ter os benefícios da lei, ela vai poder aprovar o projeto do prédio dela em 20 dias. Isso é uma vantagem competitiva muito grande para um incorporador”, encerrou.

