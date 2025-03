Pulgar destaca renovação com Flamengo: ‘Especial’

O Flamengo confirmou a renovação de contrato Erick Pulgar até o fim de 2027. O acordo foi fechado na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu, em reunião com o empresário chileno Fernando Felicevich. Diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto, afinal, conduziu as negociações com o estaff de Pulgar e as partes chegaram em um acordo.

“É o que eu queria e minha família também. Agradeço ao Boto, a diretoria, ao Filipe e aos companheiros. É um momento muito especial. Agradeço a torcida pelo apoio”, disse Pulgar.

Antes determinado a deixar o Flamengo rumo ao futebol europeu, Pulgar voltou atrás e aceitou renovar o contrato com o clube após a chegada de Filipe Luís. Assumidamente fã do futebol do chileno, o treinador deu várias declarações sobre a importância do volante para o seu estilo de jogo. Isso fez com que Pulgar se sentisse mais valorizado no rubro-negro e repensasse a ideia de deixar a equipe.

Com Pulgar entre os titulares, o Flamengo, assim, volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Fluminense pela final do Campeonato Carioca. O time rubro-negro, aliás, tem a vantagem de qualquer empate para levantar mais uma taça na temporada.

