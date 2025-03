??ltimo reforço do Fluminense, Lezcano é inscrito no BID

Último dos 11 reforços contratados pelo Fluminense para a temporada 2025, o meia Rubén Lezcano está no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O registro do jogador surgiu no Boletim nesta sexta-feira (14).

O paraguaio, porém, não tem condições de jogo para atuar já neste domingo (16), na final do Campeonato Carioca. Afinal, a inscrição não se deu a tempo para atuar no Estadual. Dessa forma, a estreia do jogador só poderá ocorrer no Brasileirão.

Será no duelo do Fluminense contra o Fortaleza, no Castelão, pela primeira rodada da liga nacional. A partida ocorrerá no sábado (29), às 21h30 (de Brasília).

Lezcano, ex-Libertad, tem 21 anos e chegou para um contrato até 2029. Ele anotou 18 gols e oito assistências em 90 partidas pelo time paraguaio. Por lá, conquistou três títulos do Campeonato Paraguaio, dois da Copa do Paraguai e um da Supercopa do Paraguai. Ainda foi campeão pré-olímpico em 2023, ajudando seu país a garantir vaga nas Olimpíadas-2024. Ele, porém, não atuou na competição em Paris.

Além dele, o Fluminense também contratou Marcelo Pitaluga, Juan Freytes, Kayky Almeida, Renê, Otávio, Hércules, Lavega, Canobbio, Paulo Baya e Everaldo.

