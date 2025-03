Jornalista abandona programa após treta com Mauro Cezar

A treta aconteceu após Mauro Cezar questionar se ainda dava tempo de falar sobre o Campeonato Carioca no programa, uma vez que Flamengo e Fluminense vão se enfrentar pela final da competição no domingo (16).

O assunto que estava sendo debatido pelos seis jornalistas era sobre a fala da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que defendeu o uso do gramado sintético – que recentemente foi alvo de vários jogadores no futebol brasileiro.

Dessa forma, enquanto Arnaldo falava, Mauro perguntou se podia fazer uma pergunta e, com o espaço, fez o questionamento:

“Vai dá tempo de falar de FlaxFlu ou a gente vai ficar falando da Leila até amanhã de manhã?”, disse.

Assim, começou uma breve discussão e enquanto Mauro continuava reclamando da falta de espaço para debater o clássico carioca, Arnaldo desligou a câmera e deixou o programa.

“Ah, chutou o balde. Ah, pelo amor de Deus, já teve gente fazendo isso aqui, virou moda”, reagiu Mauro a atitude do companheiro de profissão.

Deu treta no ‘Posse de Bola, do Uol Esporte. Arnaldo Ribeiro abandonou o programa após não concordar com as reclamações de Mauro Cezar de que estavam falando pouco do Campeonato Carioca. ?????: @UOLEsporte pic.twitter.com/3FaTBgMRoV — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 14, 2025

Mauro Cezar em nova treta

No mês passado, o jornalista se envolveu em outra treta com um companheiro de profissão. Durante uma live em seu canal, Iggor Jorge reagiu de forma contundente aos comentários de Mauro Cezar Pereira, que havia questionado o profissionalismo dos jornalistas que se emocionaram com a apresentação de Neymar.

“Os brasileiros estão cansados de pilantragem e hipocrisia nas redes sociais. Isso ainda vende muito, não é? O pilantra se dá bem, mas cada vez mais ele é confrontado com suas próprias incoerências. Fico muito feliz de estar do outro lado, o pilantra está lá e eu estou aqui. O pilantra não se emociona ou só valoriza a emoção que lhe interessa. O problema é dele. Eu acho que o futebol é emoção, e é assim que eu pauto meu trabalho. Prefiro chorar de emoção genuína e honesta do que chorar de raiva por ter um pilantra dividindo a transmissão comigo”, disparou Jorge.

Iggor também comentou o fato de Mauro Cezar se sentir incomodado com a volta de Neymar ao Santos, em vez de ir para o Flamengo, como alguns esperavam.

“Então, se emocionar com o Messi pode, mas com o Neymar não pode? Se emocionar com o Neymar voltando para sua casa, para tentar uma recuperação na carreira, para um clube que estava perdido, aí não pode? Talvez (isso) tenha a ver com o Neymar não ter ido para o clube que algumas pessoas desejavam… Pode ser isso. O fato de Neymar ter voltado para o Santos e não procurado outros clubes deve ter machucado o coração de algumas pessoas que vivem no ‘clube-centrismo'”, alfinetou Iggor.

Fla x Flu

Flamengo e Fluminense se enfrentam no próximo domingo (16), às 16h, no Maracanã, pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu o primeiro confronto por 2 a 1 e, portanto, está em vantagem para o jogo decisivo. Wesley e Juninho marcaram os dois gols da equipe, enquanto Keno descontou no fim para o tricolor.

