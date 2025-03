Abel Ferreira cita filme ao pedir respeito nas finais entre Palmeiras e Corinthians

Em evento realizado nesta sexta-feira (14) na sede da Federação Paulista de Futebol, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, usou o exemplo do filme Romeu e Julieta, versão brasileira, para pedir um clima de respeito entre o Alviverde e o Corinthians nos jogos da final do estadual deste ano. Ele esteve acompanhado do goleiro Weverton, do comandante do Timão, Ramón Díaz, e também do atacante Romero.

Abel Ferreira, aliás, fará mais uma final sob o comando técnico do Alviverde e buscará, na história do Palmeiras, o tetra estadual seguido. Na sua análise, ele contou a história do filme de 2005, quando uma palmeirense e um corintiano, os primeiros a assistir ao filme no Brasil, servem como exemplo do ambiente que ele espera.

“Dérbi é Dérbi em qualquer parte do mundo. Claro que estamos falando de dois clubes gigantes, com torcidas imensas. Quando surge esse tipo de jogo, não é só pela imprensa, que se empolga e emociona os torcedores. Sabemos da dimensão e grandeza do Dérbi Palmeiras x Corinthians.”

“Reforço que, às vezes, passa do ponto, que as equipes se respeitem em campo, e os torcedores, independentemente da rivalidade. Um dos primeiros filmes que vi no Brasil foi Romeu e Julieta, onde prevalece o amor, independentemente de ser palmeirense ou corintiano. Há um respeito; é assim que vejo.”

Comandante falou sobre disputa de títulos e igualar marca do Paulistano

Por fim, Abel falou sobre a expectativa de atingir uma marca que somente o Paulistano conseguiu há mais de 100 anos, mas afirmou que isso não é um estímulo para a grande final.

“No primeiro dia em que cheguei ao Brasil, juntei os jogadores e expliquei termos um objetivo neste campeonato. Sem dúvida, os grandes protagonistas são os jogadores, que se esforçam e trabalham. Quando saímos de casa, temos que entender nossa intenção, entender, neste período, o nosso propósito. Estar presente nas finais e dar o melhor para ganhar. Nunca prometi títulos, o que prometo é dar o melhor de mim para ajudar os nossos jogadores e estarmos juntos, podendo estar em finais e decisões.” concluiu

