Flamengo apresenta proposta de renovação para Gerson

Depois de anunciar a renovação com Erick Pulgar, o Flamengo busca ampliar o contrato de mais um destaque do time: Gerson. O meio campista recebeu uma oferta de renovação do clube Além da extensão do vínculo, o Rubro-Negro também estipulou uma valorização salarial ao camisa 8. Dessa forma, a resposta final está na mãos do “Coringa”. O atual contrato dele vai até o fim de 2027.

A proposta do Flamengo sobre a renovação de contrato com Gerson aconteceu no início desta semana. Desse modo, o atleta e os empresários conversam em relação a esse assunto. Caso cheguem a um denominador comum, a tendência é de que o volante estenda a trajetória no Fla.

Aliás, a diretoria do Flamengo chegou a recusar propostas do exterior por Gerson, entre elas, uma do Zenit, da Rússia. Segundo o diretor de futebol do José Boto, há um alinhamento entre a vontade do clube carioca e também do jogador.

Diante dessa situação, Marcão, pai e empresário do atleta, fez cobranças em relação a não valorização do filho no clube. Em meio a essa proposta, a tendência, afinal, é de que os agentes ‘mudem a rota’ e cheguem a entendimento com o Rubro-Negro.

A cobrança do pai de Gerson ao Flamengo

No início de fevereiro, o pai e empresário de Gerson revelou, aliás, que o volante abriu mão de metade do salário dos tempos de Olympique de Marselha, na França, para voltar ao Rubro-Negro em 2023.

“Nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E eu falei a mesma coisa para a diretoria: “Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, eu estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece, correto?”, recordou Marcão em seu canal, o “Pod do Marcão”, emendando com a cobrança.

“E o que aconteceu agora? O Gerson performou, o Gerson está se doando, o Gerson está fazendo o que tem que fazer porque ele é profissional do clube. E agora eu te pergunto, a valorização Chegou? Não chegou. O Gerson é, vamos dizer dentro daquele pelotão de elite, um dos menores salários. Eu não quero responder se houve proposta ou não. Isso aí é lá com o Flamengo”, completou.

